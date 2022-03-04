Уже с 6 марта на больших экранах в Москве будут демонстрировать балет Большого театра "Лебединое озеро". А могли бы смотреть "Бэтмена", но не получится.

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Балет планируют транслировать до 28 марта в разных сетях кинотеатров по всей Москве.

Хотя на телеэкранах "Лебединое озеро" транслируют уже сейчас. Интересно, что нечто подобное происходило в Советском Союзе.

Такое было разве во времена путча

У Путина, похоже, нет фантазии, так что он бездумно копирует старые идеи, пытаясь отвлечь население от войны с Украиной.

Так, при Советском Союзе балет "Лебединое озеро" показывали по телевизору в дни смерти генеральных секретарей, а также во время августовского путча 1991 года. Так власти занимали все каналы, чтобы отвлечь внимание народа от событий в стране.

Не балетом единым

Кроме "Лебединого озера", на экраны кинотеатров в России вскоре вернут старые фильмы: "Холоп" (2019), "Движение вверх" (2017) и "Батя" (2021). Решение поддержало Министерство культуры.

Что предшествовало

Некоторые российские фильмы выйдут в прокат раньше, чем ожидалось, чтобы заполнить пустоту в расписании сеансов.

Warner Bros., Sony Pictures и The Walt Disney Company свернули сотрудничество с Россией из-за войны с Украиной. В частности, в РФ не выйдет фильм "Бэтмен" Мэтта Ривза.

Так что долгожданные новинки из мира кино в России не покажут. Как "жаль".

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