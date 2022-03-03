Согласно информации от ВСУ, на Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр).

Важно Видео момента и первых минут после взрыва в Чернигове

Они продолжают удержать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

ВСУ

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжает удержать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.