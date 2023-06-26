К сожалению, беспокойной для украинцев эта ночь. Враг после вооруженного мятежа Пригожина активизировался и возобновил атаки по нашему государству, в частности, дронами-камикадзе.

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В Киевской области работает ПВО

В 01:12 СМИ сообщили, что в Киевской области раздаются взрывы. Несколькими минутами ранее Воздушные силы предупредили жителей региона о возможной атаке дронами-камикадзе "Шахед".

В то же время появилось сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем отметили, что БПЛА двигаются в направлении Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

А уже в 01:17 Monitor написал, что "Шахеды" оккупанты также выпустили с южного направления. Под угрозой удара – Херсонская и Николаевская области.

Заметим, что взрывы в эту ночь слышали также в других регионах нашей страны. Речь идет о Черкасщине и Полтавщине.

Где также работала ПВО ночью

В 00:25 Воздушные силы предупредили жителей Черкасской и Полтавской областей. В роде войск попросили людей оставаться в укрытиях.

Заметим, что за мгновение до того Monitor написал, что работает ПВО по областям. Также мониторинговый канал отметил, что "минусуются" дроны-камикадзе россиян.

В 00:31 от СМИ поступило сообщение. В нем говорилось о взрывах в Черкасской области. За минуту до этого к жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. По его словам, в регионе сохранялась "повышенная опасность".

За минуту до этого к жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. По его словам, в регионе сохранялась "повышенная опасность". А уже в 00:44 СМИ написали, что взрывы слышали и на Полтавщине.​

​Очень важно! Не игнорируйте воздушные тревоги. Помните, что, несмотря на успешную работу ПВО, обломки падают на землю. И они наносят порой не меньше вреда, чем ракеты россиян. Поэтому, чтобы уберечь жизнь себе и родным, переходите в хранилища и находитесь там, пока не будет отбоя.