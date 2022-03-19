Сопротивление украинцев очень сильное, оно этого ни в коем случае не позволит.

Важно Крымские подразделения морпехов врага потеряли 90% людей: резервов на восстановление нет

Украинское сопротивление сломило планы оккупантов

Именно благодаря профессиональным и героическим действиям Сил обороны и мощному национальному сопротивлению противник не выполнил задачу Кремля. Речь идет об окружении Киева, выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлении контроля над левобережной частью Украины.

Кстати – В Минобороны заверили, что Мариуполь оккупантам не отдадут: