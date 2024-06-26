Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба. Реквизиты для донатов можно найти в соцсетях "Украинской команды".

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Совсем скоро "Украинская команда" разыграет "Бентли" среди благотворителей

"28 июня на страницах "Украинской команды" в социальных сетях состоится розыгрыш "Бентли". Эту машину передал военный, чтобы помочь собратьям. Победитель будет определен с помощью рандомайзера", – говорится в сообщении.

Сейчас еще есть возможность присоединиться к сбору и стать участником розыгрыша, отмечают волонтеры.

Каждые 200 гривен доната – один шанс выиграть авто. Больший донат – больше шансов. В комментариях к донату или назначении платежа пишите слово "Бентли" и телефон для связи в случае вашей победы,

– напоминают в "Украинской команде".