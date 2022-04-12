Нападение российских оккупантов на ядерные объекты Украины создало беспрецедентную угрозу для всего мира. Нужно немедленно принять меры, чтобы этого никогда больше не произошло.

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Защита АЭС

Глава Энергоатома Петр Котин сообщил, что уже сейчас создается новая программа по защите украинских ядерных объектов, чтобы существенно повысить их обороноспособность, опираясь на опыт агрессии россиян.

Конечно, мы будем формировать соответствующую программу и мероприятия, чтобы улучшить физическую защиту объектов. Добавить ПВО, противотанковую защиту,

– сказал Котин.

Ядерный терроризм российских оккупантов стал опасностью для всего мира. Первые шаги усиления защиты ядерных объектов Энергоатом воплотит за свои средства, впоследствии могут помочь правительственные программы.

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