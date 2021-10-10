При пересечении границы Саакашвили спрятали в отсеке грузовика с молочными продуктами. Там политик провел почти 48 часов.

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Когда паром прибыл в порт Поти, его проверили таможенники, но ничего не обнаружили.

Саакашвили говорит, что добирался через третью страну

Политик обнародовал видео, которое записал еще до задержания. Он заявил, что въехал в Грузию через третью страну.

Всем привет из одного из лесов западной Грузии. Я въехал сюда через третью страну ... Я решил въехать в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран,

– рассказал Саакашвили.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно