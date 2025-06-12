По мнению авторов исследования, в Украине до сих пор остались граждане, которые ментально связаны с РФ и считают, что со "старшим братом" еще можно помириться и наладить отношения, информирует 24 Канал.

Читайте также Буданов рассказал, как сотрудничество России и Северной Кореи меняет стратегический баланс в Восточной Азии

Несмотря на то, что их количество по сравнению с довоенным временем значительно сократилось, они еще составляют значительную электоральную группу, которую Москва может попытаться использовать на выборах для реализации "Грузинского сценария" – восстановлении политических позиций через инвестиции в экономику, доминирование в информационном пространстве и распространение нарративов, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Мы точно можем говорить, что россияне будут пытаться создать пророссийскую партию (точнее – партии, потому что представить себе объединение всех пророссийских сил под одной политической крышей пока малореально). Сейчас только напомним, что как минимум одна такая партия имеет шансы преодолеть проходной 5% барьер,

– говорится в публикации.

Проблема лидерства в этих партиях заключается в том, что значительное количество пророссийских политиков выехали за границу и вряд ли вернутся даже после завершения полномасштабной войны (Медведчук, Мураев, Шарий).

Сейчас в Украине осталось не так много политических деятелей, которые ретранслируют промосковские нарративы. Некоторые из них находится в СИЗО (Дубинский, Шуфрич), но некоторые до сих пор ведут активную информационную работу. Среди них – нардепы Юрий Бойко, Макс Бужанский, братья Михаил и Дмитрий Добкины.

"В отличие от Грузии, где пророссийская "Грузинская мечта" одержала последовательную победу на выборах, в Украине поддержка откровенно пророссийских сил колеблется в пределах 10 – 15%, что делает невозможным повторение аналогичного сценария в чистом виде. В то же время актеры второго эшелона – медийные манипуляторы, блогеры, политические реваншисты – способны создать эффект постоянного внутреннего колебания, что подыгрывает гибридной тактике РФ", – отмечают авторы материала.

И хотя в настоящее время успешная полная реализация такого сценария в Украине оценивается как маловероятная, попытки его воплотить могут создать постоянную внутреннюю нестабильность в стране, что будет играть в пользу реализации гибридной тактики РФ в отношении Украины, убеждены медийщики.