Большая часть жителей вообще не паникуют. Об этом в эфире 24 канала сказал спикер Оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук.

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Город работает и готов к встрече с оккупантами

По его словам, в Одессе функционирует инфраструктура и работает общественный транспорт.

Ждем, чтобы сказать им (оккупантам – 24 канал) в глаза: "Добро пожаловать в ад",

– подчеркнул Братчук.

Он отметил, что часть людей уехала из города, однако мужчины возвращаются. В Одесской области приняли решение о формировании дополнительной бригады территориальной обороны.

"Штатное расписание этой бригады не вместит всех желающих с оружием в руках защищать Одессу и регион от врага", – поделился Братчук.

Моральное состояние оккупантов – низкое

По оперативной информации разведки, морально-психологическое состояние противника, а именно морских пехотинцев, которые уже долго "болтаются" в Черном море, является довольно низким.

"Они видят, как укреплен Одесский район и знают, как работают наши Вооруженные силы", – отметил Братчук.

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