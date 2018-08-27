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Добродомов призвал демократическую оппозицию объединиться и выдвинуть кандидата в президенты

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Дмитрий Добродомов
Дмитрий Добродомов

Чтобы изменить ситуацию в стране, партии демократической оппозиции должны объединиться и выдвинуть единого кандидата в президенты.

Об этом на встрече с жителями Львова заявил народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

"Известно, что мы создали платформу "Народного доверия" для объединения партий демократической оппозиции. Следующим шагом должно стать создание новой единой партии. И объединится она не вокруг фамилии, а вокруг принципов. Европейских принципов построения независимого и самодостаточного государства. Партия, которая возьмет на себя ответственность за будущее Украины и представит четкий план восстановления экономики", – подчеркнул нардеп.

Добродомов добавил, что такая платформа должна выдвинуть единого кандидата в президенты.

"Это должен стать человек, которому больше всего доверяют украинцы. Человек, который представит свою команду, еще до выборов. После чего эта партия представит кандидатов на должности министров, еще до выборов. Это и есть правительство "Народного доверия". Ведь кандидаты в министры покажут свои команды, согласуют свои программы в экспертной среде. И такое правительство покажет реальные результаты. Я убежден, что только объединившись, мы сможем изменить страну", – рассказал он.

Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Добродомов
Источник: 24 Канал
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