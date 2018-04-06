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"Добровольческое движение ОУН" готово подорвать Керченский мост

92 Читати новину українською
Николай Кохановский
Николай Кохановский / Фото из открытых источников

Общественная организация "Добровольческое движение ОУН" готова использовать в оккупированном Крыму методы ведения партизанской войны. Так, руководитель организации Николай Кохановский заявил о возможности подрыва Керченского моста, который строят российские оккупанты.

Об этом Кохановский рассказал в комментарии изданию "Обозреватель".

"Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали – мы были на фронте", – заявил лидер "Добровольческого движения ОУН".

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Отвечая на вопрос, планирует ли организация препятствовать открытию автомобильного движения по Керченскому мосту, Кохановский сказал следующее:

У нас нет глобальных возможностей – чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове.

Кохановский также не исключил вариант того, что организация "будет атаковать российские учреждения не только на территории Украины".

"Будем думать. Понятно, что мы хотим любыми методами вернуть Крым, но в меру своих возможностей. Не хочу хвастаться тем, что пока не сделано. Мы думаем над этим", – ответил руководитель организации на вопрос о планируемых мероприятиях непосредственно на территории Крыма .

Идет война. А как вы хотите? Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв ?,
– сказал Кохановский.

"Вы хотите, чтобы во время войны мы выходили с плакатами:" Оккупанты, вон! "Или" Нет Крымскому мосту"? Это же глупость. Политическими методами борьбы пусть занимается президент", – подчеркнул лидер "Добровольческого движения ОУН".

Что такое Керченский мост? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). После аннексии Крыма вопрос строительства моста приобрел особенно большое значение для России. Его планируют построить к концу 2018 года. Протяженность моста составит 19 километров, поэтому он "будет самым длинным в России".

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Добровольцы Николай Коханивский
Источник: 24 Канал
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