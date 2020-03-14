Добровольцы с файерами пришли под посольство России: видео

Ко Дню добровольца украинцы прошли "Маршем патриотов" в Киеве 14 марта. Одним из последних пунктов марша было посольство России в Украине, куда добровольцы пришли не с пустыми руками.

Под посольством добровольцы порвали российский флаг и призвали страну-агрессора убираться из Украины.

К слову Как прошел марш по случаю Дня добровольца: фото и видео

Позже добровольцы зажгли десятки файеров и выкрикивали различные лозунги, среди которых:

"Крым – это Украина";

"Донбасс – это Украина";

"Слава Украине";

"Смерть врагам".

Впоследствии участники марша заявили, что их присутствие под посольством и разорванный триколор – это "привет российским подонкам". Кроме того, они начали скандировать: "нам нужна победа".

Под российским посольством собрались десятки силовиков, которые следили за правопорядком, а также пожарные автомобили.

Участники "Марша патриотов" пришли под российское посольство: смотрите видео

Под посольством России в Киеве жгли файеры: смотрите видео

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