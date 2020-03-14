Добровольцы с файерами пришли под посольство России: видео
Ко Дню добровольца украинцы прошли "Маршем патриотов" в Киеве 14 марта. Одним из последних пунктов марша было посольство России в Украине, куда добровольцы пришли не с пустыми руками.
Под посольством добровольцы порвали российский флаг и призвали страну-агрессора убираться из Украины.
К слову Как прошел марш по случаю Дня добровольца: фото и видео
Позже добровольцы зажгли десятки файеров и выкрикивали различные лозунги, среди которых:
- "Крым – это Украина";
- "Донбасс – это Украина";
- "Слава Украине";
- "Смерть врагам".
Впоследствии участники марша заявили, что их присутствие под посольством и разорванный триколор – это "привет российским подонкам". Кроме того, они начали скандировать: "нам нужна победа".
Под российским посольством собрались десятки силовиков, которые следили за правопорядком, а также пожарные автомобили.
Участники "Марша патриотов" пришли под российское посольство: смотрите видео
Под посольством России в Киеве жгли файеры: смотрите видео
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