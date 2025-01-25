Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Österreich. Соответствующую информацию этому изданию подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии.

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На войне погиб доброволец из Австрии

В издании пишут, что первой о гибели добровольца из Австрии сообщила его подруга – украинка в публикации в Instagram. Затем информацию подтвердили журналистам в МИД Австрии.

"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (то есть Украины. – Ред.)", – написала подруга под фото погибшего воина.

Как пишет издание, австрийский доброволец, вероятно, погиб во время атаки дрона.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память!