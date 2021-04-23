В целом штрафы и эвакуация за неправильную парковку делают свое дело, они заставляют многих задуматься, где оставлять свой транспорт. Однако принудительная эвакуация – это еще и бизнес.

Речь идет о конкретных компаниях, которым городская власть дает право зарабатывать гарантированные деньги, в Киеве это десятки миллионов в год. Журналисты заметили, что весь так называемый штрафно-эвакуационный механизм работает однобоко.

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Правильная идея выписывать штрафы, наполнять городские бюджеты, контролировать загруженность улиц и в отдельных случаях эвакуировать машины – на практике иная.

Конвейер для заработка эвакуаторщиков

Сейчас в Киеве это напоминает конвейер для заработка эвакуаторщиков. В то же время на доходы этих предпринимателей якобы изо всех сил работают городские чиновники. Столичные инспекторы по парковке, а они сотрудники городской администрации, катаются прямо в частных эвакуаторах. Как будто их главная задача – перемещать авто на штрафплощадки.

Опция "просто выписать штраф", если авто не мешает движению – непопулярная. Если спросить об этом руководителя киевских инспекторов, он даже не особо будет отрицать наблюдения журналистов.

"Последовательность имеет следующий вид: контроль оплаты за парковку, контроль остановки и стоянки транспортных средств без эвакуации, и только после – с эвакуацией. К сожалению, мы были вынуждены начать с третьего, с последнего шага – он длится уже почти 2 года", – сказал начальник Инспекции по парковке в Киеве Дмитрий Рахматуллин.

То есть из трех направлений работы столичной парковочной инспекции фактически работает лишь одно – принудительная эвакуация. Контроль оплаты стоянок так и не запустили из-за проблем с программным обеспечением. В то же время этап "штраф без эвакуации" пропустили, без объяснений.

Как произошли "изменения" по парковочной инспекции

Все началось с того, что парламент принял закон, который позволил городским парковочным инспекторам самим налагать штрафы за парковку и в некоторых, особо тяжких случаях вызывать эвакуаторы.



Контроль оплаты стоянок не запустили / Скриншот из приложения Bihus.Info

Это должно было разгрузить полицейских, уменьшить пробки и принести деньги в городские бюджеты. В обосновании закона писали безумные цифры, киевскому бюджету обещали миллиард до 2020 года, а с ним и другие "радости":

удобные парковочные площадки;

подземные и наземные парковочные комплексы;

"перехватывающие" паркинги.

Прошло 2 года, однако где же миллиард, ведь новых паркингов от столицы нет. Оказывается, никакого миллиарда у города нет, ведь с трех счетов, которые оплачивают эвакуированные водители, городу идет лишь штраф, он небольшой.

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Еще немного "капает" Нацполиции за хранение авто на штрафплощадке, однако наибольшие же деньги достаются компании, которая эвакуировала авто. Как свидетельствуют новости, денег там достаточно, чтобы одна из эвакуационных фирм Киева могла купить себе гранитный карьер.

Расследование на штрафплощадке Киева

Журналистка Мария Землянская заглянула во внутренний чат инспекторов по парковке. Почитала, какие задачи им ставят и посчитала, сколько эвакуированные столичные автомобилисты приносят городу, а сколько – частным фирмам.

Если просто наложить штраф, заработает только город, а если авто эвакуировать – значительно больше заработают частные фирмы. На киевскую штрафплощадку свозят неправильно припаркованные авто, вообще таких площадок в Киеве 3, однако одна из них, вероятно, самая активная.

Уже утром там зафиксировали очередь из эвакуаторов. Ради эксперимента журналисты провели под площадкой весь день. Результат такой: за почти 8 часов – насчитали 165 эвакуированных машин, из них 19 машин привезли эвакуаторы без маркировки, а вот остальные – брендированные.



За почти 8 часов – насчитали 165 эвакуированных машин / Скриншот из программы Bihus.Info

19 машин – добыча двух коммунальных предприятий, то есть городских эвакуаторов, также:

111 авто свезли эвакуаторы под лого "Экспресс-Т";

11 автомобилей – "Автосос";

5 - "Экспедиция 777".

Это частные фирмы, и все 3 связаны между собой. Владелец каждого свезенного авто заплатит только за его эвакуацию 1 270 гривен.

Сколько частники заработали на "сотрудничестве"

Тариф стандартный на весь город, поэтому городские эвакуаторы, по подсчетам журналистов, заработали 24 тысячи гривен. В то же время дружественные частники – минимум 161 тысячу. За год это достигает 60 миллионов на троих.

Право зарабатывать этим фирмам дала Киевская городская администрация – департамент транспортной инфраструктуры. Вообще эвакуировать авто за неправильную парковку могут и сотрудники полиции, но сейчас это уже редкость.

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Если в 2018 году патрульные эвакуировали за нарушение правил парковки в Киеве свыше 5 тысяч машин, то в 2020 году – полторы тысячи, однако город пока эвакуирует в 33 раза больше, чем полицейские. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что в 2020 году осуществили почти 50 тысяч эвакуаций на штрафплощадку.

В транспортном департаменте КГГА выбрали компании, которые будут возить авто на штрафплощадки. Если изучить эти компании, окажется, что даже собственные эвакуаторы имеют не все, часто – просто берут в аренду.

Специализированные лицензии с разрешением на работы повышенной опасности тоже есть не у всех, и персонал не всегда сертифицирован, и в конце концов, принципы, по которым департамент КГГА их выбрал – непрозрачны и не совсем понятны.



Право зарабатывать фирмам дала Киевская городская администрация / Фото 24 канала

Список избранных эвакуаторщиков уже давно есть, и такое сотрудничество с городом приносит им 50 – 60 миллионов в год, но без помощи транспортного департамента КГГА мог бы быть куда менее интересным финансово.

Департамент не только определяет выбранные фирмы, но и командирует к ним своих инспекторов по парковке, хотя эти инспекторы должны делать свою работу отдельно от частных эвакуаторщиков.

Инспектор фотографирует доказательства неправильной парковки и выписывает штрафы нарушителям, только работает в КГГА, а не полиции. Работа инспекторов с парковочными нарушителями должна иметь такой вид:

за одним инспектором закреплен конкретный участок города, и он ходит по улице, контролирует порядок;

в случае обнаружения нарушителя, инспектор должен подойти и сделать водителю замечание;

нет водителя – зафиксировал нарушение на телефон и составил протокол, то есть выписал штраф.

Только если машина существенно препятствует движению или создает опасность на дороге – инспектор должен вызвать эвакуатор, чтобы тот отвез его на штрафплощадку.

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Такая идея закреплена в законе, потому что целью инспектора должно быть не забрать авто при первой же возможности, а выписать штраф – так пополнить бюджет города и стимулировать жителей больше не нарушать. Штраф символический – 340 гривен, если оплатить в первые 10 дней.

Однако если ограничиться штрафом, свои 1 270 гривен не получит эвакуаторная фирма и на практике городские инспекторы, то есть чиновники КГГА будто срослись с частными эвакуаторщиками, работают как одна команда, отправляя авто на штрафплощадки.

Договоры с частными фирмами

В типовом договоре Департамента и частной фирмы четко прописаны условия сотрудничества эвакуаторщиков с инспекторами. Зафиксировав нарушение – инспектор "обязуется уведомить исполнителя о вызове специального автомобиля – эвакуатора путем мобильной связи". То есть позвонить и вызвать эвакуатор, а не катать с ним по городу в совместных поисках "жертвы".

Руководитель инспекторов, похоже, не считает этот пункт чем-то важным. По его словам, никаких нормативов нет, а вот один из инспекторов поделился с журналистами скриншотами переписки в их внутреннем чате. Судя по переписке, этот же руководитель инспекторов ставит им вполне конкретные задачи.



Один с инспекторов поделился скриншотами переписки / Скриншот из программы Bihus.Info

Что означает такая переписка, спросили у самого начальника Инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина, который отметил, что есть определенные задачи, которые он получает от руководства города.

Он добавил, что может настаивать, чтобы улица была очищена, например, если на это есть соответствующее поручение руководства. Иногда в соревновании за 60 миллионов для частников инспекторы дают команду забирать даже те авто, которые вообще правил не нарушают.

Александр Куликовский, который обжаловал постановление инспектора через суд, рассказал журналистам, что суд признал, что его выписали с нарушениями.

Мой автомобиль не подлежал эвакуации и правил дорожного движения он не нарушал. Суд отменил постановление и наложение штрафа,

– рассказал он.

Подходящий случай не подпадает под перечень тех, в которых можно эвакуировать, но его машину вывезли.

"Стоял на тротуаре, где было больше, чем 2 метра для прохода пешеходов и людей с инвалидностью, то есть он не нарушал никаких правил дорожного движения. Но инспекторы по парковке решили, что мой автомобиль подлежит немедленной эвакуации", – сказал Куликовский

По его словам, это обычное зарабатывание денег, конвейер, говорилось о сумме 1 300 гривен, столько "нужно" частной компании за эвакуацию авто.

Кто получает больше всего денег благодаря "конвейеру"

Сейчас у департамента КГГА есть 8 эвакуаторных партнеров, из них 2 коммунальных предприятия. Однако эвакуаторов у коммунальщиков немного и эвакуируют они соответственно.

Еще 6 – частники, в то же время 3 из этих частников связаны между собой. Они активно вывозят авто на штрафплощадки и собирают больше всего денег, это:

"Автосос Сервис", которые приобрели гранитный карьер за 90 миллионов гривен;

"Эвакуатор Сервис";

"Экспедиция 777".

Эвакуаторы они арендуют у фирмы "Экспресс-Т", эта фирма городом не аккредитована. Однако схема с арендой эвакуаторов позволяет перебросить деньги с трех "аккредитованных" фирм на "Экспресс-Т", которая вообще никаких сделок с городом не имеет.



В департамента КГГА есть 8 эвакуаторных партнеров / Скриншот из программы Bihus.Info

Также эта синхронная аренда эвакуаторов позволяет предположить, что все 4 фирмы связаны между собой. Совладелица неаккредитованной "Экспресс-Т" является директором в аккредитованной фирме "Эвакуатор Сервис".

Совладелицу зовут Наталья Приймак, ее семью считают главными бенефициарами киевской принудительной эвакуации. Их "Экспресс-Т" уже с несколько лет занимается соответствующим бизнесом и имеет эвакуаторы.

Фирмы, которые арендуют у нее эвакуаторы и имеют аккредитацию в КГГА, хоть и записаны на других людей, но, похоже, связаны с семьей Приймаков. Самое удивительное, что для добровольного и частного заказа цена эвакуации на несколько сотен гривен ниже, чем тогда, когда авто принудительно вывозят на штрафстоянку.

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За 2020 год столичный бюджет заработал 25 миллионов на штрафах за неправильную парковку и еще немного "капает" двум коммунальным предприятиям, которые имеют эвакуаторы. А "сливки" – 50 – 60 миллионов в год снимают частные фирмы, которые ведут к одной киевской семье.

Почему именно такую цену – 1 270 гривен за принудительную эвакуацию, должны платить частникам владельцы авто – потому что так вроде бы посчитали коммунальщики.

Судя по тому, что городские парковочные инспекторы всячески помогают частным эвакуаторам свозить больше добычи на штрафплощадки – киевских чиновников все устраивает.