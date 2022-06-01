Историю Марьяны мы записали в рамках проекта СВОИ на сайте 24 канала. Говорили в одном из львовских приютов для переселенцев, организаторам которого женщина была очень благодарна.

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Стресс уже давно стал фоновым, прийти в себя помогают успокоительные. Несмотря на все, Марьяна верит, что сможет снова вернуться домой в Славянск, как и тогда в 2014-м.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

Марьяна с дочерью выехали из Славянска, который россияне пытались взять в "котел": смотрите видео

Выезд из Славянска на эвакуационном поезде

Женщина с тревогой вспоминает начало войны, первые взрывы и страх в глазах дочери. Вопрос об эвакуации встал едва ли не сразу. Однако в городе оставались, пока это было терпимо.

Я работаю в департаменте образования. Нам приказали всем эвакуироваться, поскольку наш город в окружении. Там до сих пор продолжаются тяжелые боевые действия,

– взвешенно рассказала о начале эвакуации из Славянска Марьяна.

Впоследствии, по словам женщины, такие же рекомендации дал глава ОВА и мэр города. Подобные призывы прозвучали и от высшего руководства государства.

О возможном "котле" начали говорить все. Укрзализныця запустила эвакуационные поезда из Краматорска, чтобы люди смогли выехать. Марьяна решилась вывезти из города дочь и маму.

Эхо бомб и "покачивание" домов: Марьяна вспоминает последние дни в окруженном городе

Дорога была тяжелой, но не иакой тяжелой, как пребывание в городе под звуки взрывов и "покачивание" домов.

Да, дорога тяжелая. Но лучше в дороге – в городе страшно оставаться. Самолеты летают постоянно – летают, летают, запугивают. Взрывы слышны очень, такие громкие – со стороны Изюма. Было очень страшно, дочь боялась, плакала постоянно. Мы ночевали в подвале, но было все равно страшно, двери "ходуном ходили от звуков взрывов",

– рассказала Марьяна.

Последней каплей терпения стала ракета прямо над домом Марьяны, ужасающе-пронзающий свист которой семья запомнит навсегда. Вражеская ракета летела уже после отбоя воздушной тревоги, когда Марьяна с дочерью вышли из убежища.

Эмоция страха: будучи беременной, Марьяна уже выезжала из Славянска

"Это очень страшно", – именно эти слова мы услышали от Марьяны за время разговора с десяток раз. Страх – одна из самых сильных эмоций, которые способен испытывать человек. Реакция на страх у нас у всех разная. Кто-то пытается делать вид, что все под контролем, кто-то закрывается от мира потеряв доверие к нему. У кого-то страх вызывает чувство ненависти, а кого-то заставляет бороться.

Наша собеседница однозначно выбрала последний вариант – борьбу. Борьбу за жизнь и свободу. Не только свою, но и дочери.

Это очень страшно, дочь у меня до начала полномасштабного вторжения боялась многих вещей. Возможно, повлияло то, что, когда началась война, в 2014 году, я была беременна. Мой страх передался ей. Тогда пришлось выезжать рожать в Харьков, потому что в Славянске тоже были боевые действия,

– добавила Марьяна.

8 лет назад Марьяна родила дочь на подконтрольной Украине территории, а в Славянск вернулась уже после освобождения города от оккупантов – 4 июля. После паузы Марьяна улыбнулась и сказала, что и сейчас хочет вернуться, если город освободят.

Легкая улыбка отозвалась в нас верой. Верой не только в победу, но и в счастливое будущее украинцев.

Держимся на успокоительных и вере: дочь до сих пор в стрессе

Мы хотели поговорить и с дочерью Марьяны, но девочка заболела. Тяжелые условия в дороге и ослабленный организм в результате стресса дали о себе знать. Психологически, по словам Марьяны, дочь до сих пор не смогла прийти в себя: реагирует на громкие звуки и боится возможных ракетных обстрелов.

Дочь все равно боится, если слышит какой-нибудь громкий звук, спрашивает: "Здесь не будут стрелять? Здесь не будут бомбить?". Мы на успокоительных немного себя держим. Потому что новости из нашего города очень плохие, а там остались родные и знакомые – волнуемся,

– добавила Марьяна.

Женщина рассказала, что знакомые и родные хотели бы выехать, но у них нет возможности.

Если Славянск будет Украина, вернемся домой: Марьяна о планах на будущее

Пока в Славянске будет опасно, семья планирует оставаться во Львове или области. А как только появится возможность вернуться в Славянск, вернутся домой.

Не знаю, как у нас в городе все будет дальше, будет ли возможность вернуться или нет. Если Славянск будет Украина, то вернемся работать на свои места. Будем отстраивать уничтоженное. Хотим надеяться, что ничего страшного там не произойдет,

– отметила Марьяна.

Дальше Марьяна рассказала, что едва ли не единственной ее мечтой является окончание войны и чтобы мир не знал, что такое война.

"Это уже я себя так в руках держу, но и плачу по несколько раз в день. Надеюсь, что такого нигде не будет в мире, как мы переживаем", – с отчаянием добавила женщина.

Мир не должен закрывать глаза на войну на Украине. Ужас, боль и отчаяние не могут обойти цивилизованный мир. Ничем не оправданная война и убийства, разрушенные города и души. Боль за дом и животный страх за детей – каждая наша эмоция важна, за каждую из них Россия должна отвечать.

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Над проектом работают Анастасия Зазуляк, Наталья Боднар, Анастасия Лукашевская, Валентина Полищук, Константин Габрийчук, Юрий Герасимов.