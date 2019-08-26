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      Догоняем Польшу: что случилось с экономикой после победы Зеленского

      Финансовая грамотность 532 Читати новину українською

      Данные по ВВП Украины по итогам второго квартала превзошло все самые смелые ожидания аналитиков. Рост 4,6%, почти на уровне мифических 5-7%, к которым мы все давно стремимся. И теперь встал вопрос. Неужели сам факт победы Зеленского уже сделал нас Польшей?

      Можно ли утверждать, что мы уже встали на траекторию устойчивого роста? К сожалению – нет.

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      А теперь по порядку.  Давайте сначала поймем, почему же мы так резко выросли.

      Почему резко вырос ВВП

      • Внушительные цифры по сбору урожая зерновых 

      Именно пшеницы, объемы которой превысили прошлогодние (на 1 августа) на 30%. Провидение снова на стороне Украины. Но вот беда, глобальное потепление пока не позволило украинцам собирать три урожая пшеницы в год, а посему эффект будет ограниченным.

      зерна
      Объемы пшеницы превысили прошлогодние на 30%

      До конца года главными культурами, которые окажут влияние на статистику сельхоз-сектора, будут кукуруза и подсолнечник.

      Перспективы по ним выглядят намного менее радужно: согласно последним оценками USDA, прибавку к 2018 году можно ожидать в пределах 2-3%.

      А это значит, что таких внушительных цифр по сельскому хозяйству по итогам года мы не получим, а значит и эффект на рост ВВП по итогам года будет меньшим.

      • Увеличение доходов финансового сектора

      Без учета переоценок, списаний, отчислений в резервы, и неоперационной деятельности (которые в расчет реального ВВП не входят), прибыль банковской системы за квартал выросла примерно на 40% к прошлому году благодаря развитию потребительского кредитования и более высоких комиссий.

      банк
      Прибыль банковской системы за квартал выросла примерно на 40%

      Да-да, уничтоженная Гонтаревой банковская система показывает рекордную прибыль. Так бывает. Злую шутку с нами в этом случае сыграет статистика, ведь третий и четвертый кварталы 2018 года были для этого сектора уже существенно более успешными. А значит и эффекта, отмеченного в росте ВВП уже не будет.

      • Скачок в объемах розничной торговли

      Фактор, который на самом деле, видится основным и самым любопытным, – скачок в объемах розничной торговли в июне текущего года на рекордные 13,6% за 18 месяцев. Во втором квартале 2019 года розничный товарооборот, а это по-простому торговля, увеличился на оценочные 13%, ускорившись почти в два раза по сравнению с первым кварталом.

      торговля
      Розничная торговля виросла на рекордные 13,6%

      Почему украинцы превратились в шопоголиков?

      И это несмотря на факт тотального зубожіння.

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      Во-первых, продолжается рост доходов населения. Средняя зарплата в долларовом эквиваленте уже достигает исторического максимума для Украины, прошла индексация пенсий, плюс разнообразные финансовые плюшки перед выборами.

      Во-вторых – существенно улучшились потребительские настроения украинцев. По результатам апреля-мая индекс потребительских настроений подскочил на 18 пунктов и достиг отметки в 82 пункта. А это наивысший уровень с 2012 года.

      шопоголики
      В Украине произошел скачок в объемах розничной торговли

      При этом, любопытно, что рост потребительских настроений происходит за счет позитивных ожиданий будущего экономического развития, в то время как оценка собственного финансового состояния остается все еще ниже, чем в 2012-2013 годах.

      Тот случай, когда телевизор победил холодильник и на лицо эффект Зеленского и ожидания чуда.

      Да, чудес не бывает, и никто не будет снижать тарифы. Но так работает современная поведенческая экономика, где хвост виляет собакой и позитивные настроения уже создают позитивный эффект в росте экономики.

      Может ли этот рост быть устойчивым

      К сожалению, нет. Во-первых, такая эйфория никогда не продолжается долго. Во-вторых, выборы закончились, а сними и финансовые плюшки.

      Ну и ключевое. Такой позитивный настрой и подогреваемый ним потребительский спрос может стать основой для роста экономики только в том случае, если он сопровождается ростом внутреннего производства. Потому что в противном случае все уйдет на импорт и будет способствовать росту ВВП какой-то другой страны.

      А для развития внутреннего производства необходимы инвестиции. К сожалению, на данный момент их доля в ВВП остается низкой – 17% по результатам 2018 года.

      Поэтому если мы хотим стать Польшей, то мы должны в первую очередь привлекать инвестиции. Радоваться жизни, конечно, тоже хорошо, но как мы видим, без инвестиций эта радость будет короткой.

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      А инвестиции не приходят потому что инвесторы боятся. Боятся украинский судей и украинских силовиков. Боятся отсутствия верховенства права в стране. И исправить эту ситуацию гораздо важнее и гораздо труднее, чем заставить радоваться украинских потребителей. Тут одним телевизором не обойдешься.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Видеоблоги Новости Украины Финансовая грамотность Владимир Зеленский Финансы ВВП Новости Польши
      Источник: 24 канал
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