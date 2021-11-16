Переговоры политиков продолжались 3,5 часа, начавшись в 03:46 и завершившись в 07:26.
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О чем говорили во время встречи
Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству между двумя государствами.
Здоровые и стабильные китайско-американские отношения необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменения климата и пандемию COVID-19,
– сказал глава Китая.
Джо Байден заявил, что необходимо обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов состоит в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция,
– отметил президент США.
Кроме этого, глава американского государства уверенно акцентировал на ответственности перед миром и подчеркнул, что все страны должны играть по одним и тем же правилам.
Реакция мировых СМИ на переговоры
- Wall Street Journal
Это был первый саммит, но уже третий разговор двух лидеров. Он прошел на фоне "стремления Си Цзиньпина расширить власть над густонаселенной страной мира". У сторон были "скромные ожидания" от диалога, они не рассчитывали на конкретные результаты, кроме налаживания коммуникации.
- Guardian
Разговор был самым содержательным за время взаимодействия двух политиков. Си Цзиньпин взял смирительный тон во вступительном слове, назвав Джо Байдена "своим старым другом".
- Washington Post
Разговор прошел на фоне растущей пропасти между странами. Джо Байден хотел бы провести с Си Цзиньпином личную встречу, но он ни разу не уезжал из страны с начала пандемии.