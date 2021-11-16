Переговоры политиков продолжались 3,5 часа, начавшись в 03:46 и завершившись в 07:26.

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О чем говорили во время встречи

Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству между двумя государствами.

Здоровые и стабильные китайско-американские отношения необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменения климата и пандемию COVID-19,

– сказал глава Китая.

Джо Байден заявил, что необходимо обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.

Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов состоит в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция,

– отметил президент США.

Кроме этого, глава американского государства уверенно акцентировал на ответственности перед миром и подчеркнул, что все страны должны играть по одним и тем же правилам.

Реакция мировых СМИ на переговоры

Wall Street Journal

Это был первый саммит, но уже третий разговор двух лидеров. Он прошел на фоне "стремления Си Цзиньпина расширить власть над густонаселенной страной мира". У сторон были "скромные ожидания" от диалога, они не рассчитывали на конкретные результаты, кроме налаживания коммуникации.

Guardian

Разговор был самым содержательным за время взаимодействия двух политиков. Си Цзиньпин взял смирительный тон во вступительном слове, назвав Джо Байдена "своим старым другом".

Washington Post

Разговор прошел на фоне растущей пропасти между странами. Джо Байден хотел бы провести с Си Цзиньпином личную встречу, но он ни разу не уезжал из страны с начала пандемии.

Обратите внимание! Две крупнейшие экономики мира – США и Китай, находятся в жесткой и интенсивной конкуренции. Между странами существуют серьезные разногласия в ряде вопросов.