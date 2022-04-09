Джонсон представил новый пакет помощи

Глава британского правительства рассказал о результатах встречи в своем твиттере. Джонсон представил Зеленскому новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

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По словам Джонсона, таким образом Великобритания подтверждает поддержку Украины в варварской войне, которую развязала Россия.

Сегодня я встретил своего друга президента Владимира Зеленского в Киеве как знак нашей непреклонной поддержки народу Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, свидетельствующий о нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России,

– говорится в сообщении Джонсона.

Заметим, что в течение двух дней Владимир Зеленский успел принять:

канцлера Австрии Карла Негаммера;

премьера Словакии Эдуарда Гегера;

главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.