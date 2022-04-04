Ермак назвал такие зверства фактически геноцидом. Они происходили в 50 километрах от центра Киева.
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Мы получали некоторую информацию, что там происходят ужасные вещи. Но, безусловно, то, что мы видим за последние дни, то масштабов этого не представляли,
– говорит Ермак.
Лично он туда пока не ездил, но собирается.
"Мы можем сравнивать это со Сребреницей, но в контексте все по-другому. Одно ядерное государство напало на неядерное государство. Это война России против Украины", – говорит он.
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