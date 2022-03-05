Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которые ведет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО Александр Данилюк.

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Очевидно, те санкции, которые уже были применены не способны остановить Россию. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Именно углеводородные и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, поэтому оптимальный инструмент – это ограничить возможности использовать доходы от их продажи,

– заявил он.

"Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который сможет быть использован исключительно в гуманитарных целях – закупка продуктов питания, медикаментов и тому подобное. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения любых других расчетов", – подытожил Александр Данилюк.

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