От прекурсоров до ракет: в Великобритании представили доказательства зависимости России от ее союзников

Как свидетельствуют обнародованные материалы Оборонного комитета Палаты общин парламента Великобритании, международная сеть партнеров оказывает Москве беспрецедентную поддержку в ведении длительной войны на истощение. Иностранная помощь позволяет Кремлю обходить санкции и поддерживать работу военно-промышленного комплекса.

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Поставки сырья из Китая для производства БПЛА

В документах зафиксированы факты поставок из Китая товаров двойного назначения.

В частности, китайская компания Jilin Chemical Fiber Group является ключевым звеном в отправке прекурсора для изготовления углеродного волокна на российское предприятие "Алабуга-Волокно".

С 2022 года российская компания объявила как минимум девять тендеров на транспортировку, таможенное оформление и страхование грузов из Китая. Полученное сырье предприятие перерабатывает в материалы для производства ударных дронов "Герань" и других образцов вооружения.

Военное сотрудничество России с Ираном и КНДР

Иран не только поставляет России ударные беспилотники Shahed-131/136, но и помогает наладить их производство в Татарстане.

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Кроме того, в военных кругах обсуждаются возможные ответные поставки в Тегеран российских истребителей Су-35 и систем противовоздушной обороны.

Северная Корея стала критическим источником артиллерийских боеприпасов, ракет и военного персонала для российской армии.

В ответ Пхеньян получает доступ к российским технологиям в сфере ракетостроения, беспилотников, спутниковых систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Интеграция белорусского оборонного комплекса

После начала полномасштабного вторжения Беларусь максимально интегрировалась в оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Минск поставляет тяжелые колесные шасси для ракетных комплексов и оптико-электронные системы для российской бронетехники.

Кроме того, на белорусской территории функционируют совместные учебно-боевые центры, где подготовка военных проходит по российским стандартам.

Благодаря этому сотрудничеству Москва сохраняет возможность наращивать военный потенциал и оказывать давление на восточный фланг НАТО.

Напомним, что 19 октября ГУР обнародовало данные о 37 иностранных компонентах в российских навигационных модулях "Комета". Годовой объем заказа этой техники для ракет и дронов России превысил 100 тысяч единиц.

Среди идентифицированных деталей оказалась номенклатура почти двух десятков производителей из США, Китая, Швейцарии, Японии и Тайваня.