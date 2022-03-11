Полный перечень новых антироссийских ограничений опубликовали на сайте Белого дома. Это произошло 11 марта – в шестнадцатый день развязанной Путиным войны.
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Подробности о новом запрете
Байден запретил экспорт, реэкспорт, продажу или поставку (прямо или косвенно) долларовых банкнот правительству России или кому-либо на территории государства-агрессора. Говорится о вышеупомянутых действиях, совершенные с США, или американцами за пределами страны.
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