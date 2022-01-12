Шмыгаль подчеркнул, что почти 50% взрослого населения Украины уже получили прививки. Важная задача на 2022 год – эффективное продолжение кампании вакцинации.

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Какие сферы ждут изменения

По словам главы правительства, год должен стать переломным не только в вопросе пандемии, но и во многих других сферах. В частности, медицины, социальной политики, цифровизации, крупных инфраструктурных проектов, инвестиций и безопасности.

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