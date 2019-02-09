Дом Авакова обстреляли салютами после задержания активистов в Киеве: фото

К дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приехало несколько десятков активистов, требующих отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

Протестующие поехали в имение Авакова после того, как в Киеве полицейские избили и задержали активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Они проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Читайте также: Убийство Гандзюк: активисты пикетировали АП и офис "Батькивщины": фото и видео

В то же время, в полиции заявили, что митингующие якобы пытались штурмовать управление полиции, во время которого трое правоохранителей получили ранения. Полицейские также задержали около 40 человек и открыли три уголовных производства.

По их словам, в служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в отделении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

После этого, почти 50 протестующих решили пикетировать дом главы МВД Авакова с требованием отпустить задержанных активистов.

Они оставили на заборе здания огромная надпись "БЮТ заказал Гандзюк" и скандировали "Свободу политзаключенным!". Ворота протестующим также никто не открыл и никто не вышел к ним.

Впоследствии, активисты начали пускать салюты. Сейчас у доме нет правоохранителей.