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      Дом Авакова обстреляли салютами после задержания активистов в Киеве: фото

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      Активисты начали пускать салюты возле дома Авакова
      Активисты начали пускать салюты возле дома Авакова / Фото з Facebook

      К дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приехало несколько десятков активистов, требующих отпустить задержанных сегодня в Киеве участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

      Протестующие поехали в имение Авакова после того, как в Киеве полицейские избили и задержали активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Они проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

      Читайте также: Убийство Гандзюк: активисты пикетировали АП и офис "Батькивщины": фото и видео

      В то же время, в полиции заявили, что митингующие якобы пытались штурмовать управление полиции, во время которого трое правоохранителей получили ранения. Полицейские также задержали около 40 человек и открыли три уголовных производства.

      По их словам, в служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в отделении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      После этого, почти 50 протестующих решили пикетировать дом главы МВД Авакова с требованием отпустить задержанных активистов.

      Они оставили на заборе здания огромная надпись "БЮТ заказал Гандзюк" и скандировали "Свободу политзаключенным!". Ворота протестующим также никто не открыл и никто не вышел к ним.

      Впоследствии, активисты начали пускать салюты. Сейчас у доме нет правоохранителей.

       

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      Теги: Министерство внутренних дел Арсен Аваков Екатерина Гандзюк Полиция Протесты Новости Киева Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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