Муж с женой воюют в составе 24 ОМБр имени короля Даниила. Марьяна признается, что детки очень скучают, но в малом веке уже понимают, для чего и ради кого родители находятся в тысяче километров от них.

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Военная отсылает детям их общее с мужем фото, которое успела сделать во время короткой встречи.

У нас самые лучшие дети в мире… Как и каждый ребенок, они очень хотят к маме и папе. Но отлично знают: если сейчас нас не будет здесь, на фронте, то фронт и "русский мир" может прийти и в наш дом,

– отметила Марьяна.

В Минобороны же констатируют, что оптимизм военной, искренняя улыбка и яркая коса придают настроение и силы продолжать борьбу.

Какая сейчас ситуация на Востоке

Самые активные бои сейчас идут на Донбассе. К примеру, на Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, но безуспешно. Украинские военные вынудили врага отойти.

Возле Авдеевки и Курахового россияне совершают сковывающие и отвлекающие действия. Они пытаются захватить Старый Караван и взять под контроль левый берег реки Северский Донец.

Правда, темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий в Донецком направлении низкий. Все из-за истощения и низкого морального состояния.

Основные усилия россияне опрокидывают на Луганщину. В частности, на Северодонецк. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия и усиливает группировку мобилизационным резервом. В самом Северодонецке продолжаются уличные бои.

Кроме того, кафиры наступают в направлении Устиновки, успеха не имеют.

Вообще украинские военные продолжают уничтожать врага. С начала полномасштабной войны они ликвидировали 31 050 кафиров и обезвредили тысячи единиц российской техники.

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