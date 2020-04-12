Домашнее насилие во время карантина: количество вызовов в Украине

В Украине всплеск домашнего насилия. Карантин, который ввели для защиты украинцев, породил новые риски. Телефоны "горячих линий" буквально обрываются от обращений пострадавших. В основном – это женщины и дети, которые оказались в ловушке в условиях вынужденной изоляции.

Американці Кейт волонтерить в Києві, навчаючи українців англійської. Тут вона вийшла заміж, проте історія любові стала пеклом. Під час карантину партнер жорстоко бив її. Кейт розповіла, що ледве вирвалася від тирана. Допоміг земляк, колишній військовий медик Девід Пластер.

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"Спершу ми поїхали в лікарню на вулиці Дружби народів. Там не допомогли, адже потрібен був травматолог. Направили на Печерську. Там відмовили у допомозі і вигнали. Подзвонили в поліцію, яка допомогла викликати швидку. Мене перевірили на коронавірус, бо маю астму і кашляла. Тоді направили в поліцію Дніпровського району. Там і написала заяву. Це було більше тижня тому. Я чекаю на телефонний дзвінок", – розповіла постраждала від домашнього насилля Кейт.



Постраждала Кейт / Скриншот з відео

Проблема не тільки українська. В ООН заявили про сплеск домашнього насилля ледь не у всіх країнах, де запровадили карантин. У Китаї кількість випадків зросла удвічі. У Франції – на 30%. І жертви не лише жінки, а й чоловіки.

"Ще офіційно не пройшов місяць цих карантинних заходів, але ми вже отримали більше 1500 звернень від осіб, які постраждали від домашнього насилля. Якщо ми аналізуємо з певними місяцями, то в докарантинний період, кількість таких звернень була значно меншою. Там було 1100", – повідомила директорка Департаменту "гарячих ліній" "Ла Страда-Україна" Альона Кривуляк.

Що говорять правоохоронці

Та у поліції запевняють: алгоритм їхніх дій не змінився. Профільне міністерство навіть запустило чат-бот для боротьби з домашнім насильством. Звідти можна дізнатися, куди звернутися за допомогою та отримати онлайн-консультацію.

З початку карантину в поліцію надійшло близько 42 тисяч викликів про домашнє насильство. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України. В середньому за добу надходить близько 1,5 тисячі звернень.

"Якщо є порушення, поліція складає адмінпротокол і притягує винного до відповідальності. У зв'язку із введенням закону про протидію домашньому насильству, поліція має змогу відкривати кримінальні провадження щодо кривдників. Наразі таких 38 кримінальних проваджень", –розповів спеціаліст відділу комунікації поліції Київщини Віталія Грохольська.

Які поради психологів

Психологи стверджують, що сплеск домашнього насилля прогнозований. На карантині психологічна напруга зростає, а дістається всім, хто поруч. Тож радять не порушувати особистого простору близьких

Кожну годину або дві розходитися по різних кутках і приділяти час собі,

– пояснила психологиня Олена Рихальська.

Якщо ж є загроза життю і здоров’ю, триматися подалі від агресора чи агресорки. Необхідно розробити свій чіткий алгоритм дій.

"Організувати безпечний простір свого будинку, прибрати гострі, важкі предмети, ножі. Зібрати чемоданчик "швидкої допомоги", куди людина може покласти найнеобхідніші речі", – повідомила психологиня Катерина Чернець.

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Через вимушену ізоляцію у світі зросла і кількість розлучень. Та України це не стосується. За даними Мін'юсту статистика навіть краща, ніж торік. Щоправда, причиною може слугувати недосконала судова система, адже українцям розлучитися не просто.