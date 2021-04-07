Издание Forbes обновило список миллиардеров, и бывший глава США Дональд Трамп оказался в нем аж на 1299 месте. По сравнению с 2020 годом он потерял почти 300 позиций.

Согласно данным Forbes, за годы своего президентства Трамп потерял больше 1 миллиарда долларов. Отмечается, что рейтинг Трампа упал, так как экс-президент не поспевал за другими миллиардерами, капиталы которых росли.

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Реакция Трампа

Судя по всему, сам Дональд Трамп не очень расстроился из-за потери позиций. В комментарии изданию TheHill он сказал, что так и должно быть.

Политик не должен зарабатывать деньги, находясь у власти, богатый человек должен уйти с должности с меньшим состоянием. Вот почему я нравлюсь людям – потому что я честный. В отличие от большинства политиков, я баллотировался не для того, чтобы разбогатеть, я отдал миллиарды долларов, чтобы помочь спасти нашу страну,

– подчеркнул бывший глава США.

Заметим, что в 2020 году Трамп занимал 1001 место в списке Forbes, а в этом году занял 1299 место. Сейчас его состояние составляет 2,4 миллиарда долларов.

Почему Трамп потерял состояние

Издание Bloomberg ранее писало, что собственный капитал Трампа упал с 3 миллиардов долларов до 2,3 миллиарда за время его президентства. Издание считает, что пандемия и последствия атаки на Капитолий 6 января с жертвами существенно повлияли на его бизнес-империю.

Кроме того, несколько предприятий Трампа, в том числе отели, казино и офисные помещения, пострадали во время пандемии, поскольку рабочие места сокращались, а туризм остановился из-за ограничений на поездки.

Интересно! Четвертый год подряд 1 место в рейтинге Forbes занимает Джефф Безос. Его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов. За год он заработал 64 миллиарда долларов благодаря стремительному росту акций Amazon. Вторым стал лидер рынка инноваций Илон Маск со 151 миллиардом долларов.