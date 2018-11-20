17:55
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Диктаторы
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Дональд Трамп: как застройщик, связанный с русской мафией, стал президентом США

      Диктаторы 80

      Он мечтал о карьере в кино. Не брезговал махинациями с недвижимостью. Имел связи не только с топ-банкирами страны, но и держал в окружении людей, связанных с русской мафией. Высокомерие, авторитарность и потребительское использование других – рецепты успеха Дональда Трампа.

      Выборы в США в 2016-ом стали кульминацией заоблачных амбиций Дональда Трампа. Харизматичный миллиардер обошел команду опытного политика Хиллари Клинтон.

      Читайте также: "Пропаганда дяди Вовы": как Путин превратился в генератор лжи

      Но победы в борьбе за Белый Дом никогда не было, если бы не маниакальная целеустремленность бизнесмена. Еще одним мотором, который помог ему идти к цели, была взрывная смесь невероятного тщеславия и авторитарного характера. Трамп легко втягивался в рисковые проекты, заводил сомнительные знакомства, правдами и неправдами стал королем недвижимости и самым узнаваемым толстосумом Америки.

      При этом вокруг его личности разрастался круг фанатов, которые дарили ему свои симпатии. В Дональде они любили дух авантюризма и грубоватый, ковбойский подход к решению дел.

      Американская мечта умерла. Но если выберете меня, я сделаю так, чтобы она возродилась! Больше, лучше и сильнее, чем раньше. Мы сделаем Америку снова великой!
      – говорил во время предвыборной компании 2016-го Трамп.

      Частично усталость от власти демократов за две каденции Барака Обамы, частично собственная харизма и помощь со стороны таки открыли перед Трампом двери в Белый дом. За год рыжеволосый миллиардер спровоцировал столько скандалов, что стал напоминать слона в посудной лавке.

      Между тем в воздухе уже повисла атмосфера импичмента и обвинений в госизмене. Теперь бывший коммерсант готовится к главному бою за свою репутацию, вспоминая битвы прежние.

      Какова вероятность, что Трамп вскоре исчезнет с политической арены – смотрите в программе.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сегодня , 16:12 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      223
      Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      сегодня , 16:00 Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      Тетяна Мартинюк 30
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      375
      "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 15:43 "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 2821
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сегодня , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 616
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук