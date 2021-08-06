Фактично людей просто роблять заручниками та живим щитом – традиційна совково-російська практика. Проте Україна ніколи не визнає жодних окупаційних структур, гауляйтерів та їхніх документів.
За темою Путіну вдалося з криворізького хлопця зробити бандерівця
Якщо хтось з мешканців окупованих територій хоче бути громадянином Росії – нехай просто їде туди. Нарешті ці слова, які ми з Деном Казанським та іншими переселенцями говоримо восьмий рік поспіль, озвучені першою особою держави. Годі вмовляти сепарів.
Порівняння з Берлінською стіною – влучне, адже я сам колись наводив цей приклад. Процес затягнеться надовго і, на превеликий жаль, Донбас – це наша НДР. Але в результаті розсиплеться імперія і території повернуться.
Цікаво В інтерв'ю Зеленського пролунав сигнал щодо Донбасу
Чому по Донбасу – тому що Крим прив'язаний до електоральних перспектив Путіна, себто до його яєць та життя. Допуск Червоного Хреста міг би бути першим адекватним кроком з боку силіконової пики, але щось мені підказує, що на це розраховувати не варто. Він не дозволить документувати власні злочини.