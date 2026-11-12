США ищут различные "модификации" по Донбассу, чтобы остановить войну, – Зеленский

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции в Дублине вечером 11 ноября.

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Какие варианты предлагают США?

По словам президента, американские представители уделяют значительное внимание территориальному вопросу и регулярно поднимают его в ходе переговоров.

Конечно, они сосредотачивают свое внимание на этом. Они считают, что для того, чтобы остановить эту войну, мы должны уйти с нашей территории. С нами невозможно говорить таким образом, когда речь идет о независимости нашей страны. Они пытаются найти некоторые модификации этого. И я слышал разные вещи– сказал Зеленский.

Глава государства не стал раскрывать подробности всех обсуждавшихся вариантов. Он отметил, что для объяснения каждой из возможных "модификаций" потребовалось бы несколько часов.

Дальнейшее развитие переговоров зависит от позиции США и их готовности оказывать давление на Россию. Важным фактором также является формат диалога Вашингтона с Москвой.

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В любом случае все зависит от воли американской стороны: оказывать давление на россиян или нет. Зависит от формата их диалога с россиянами– отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что территориальный вопрос нельзя оставлять без обсуждения, если стороны действительно стремятся завершить войну. Однако окончательные решения по таким деликатным темам должны приниматься при участии лидеров государств.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США предложили Украине и России " территориальный компромисс по Донбассу ", чтобы возобновить мирные переговоры. План предусматривал, что Москва получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в пределах нынешней линии соприкосновения.

В то же время Россия не должна была бы претендовать на города Донбасса, которые в настоящее время контролируются ВСУ. Москва требует передать ей еще около 5 тысяч квадратных километров территории Донецкой и Луганской областей, которые российской армии до сих пор не удалось захватить.

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Украинская сторона отклонила предложенный Вашингтоном вариант и опровергла, что обсуждала территориальные уступки в ходе переговоров. В то же время американские чиновники намекали, что в ходе закрытых обсуждений Киев якобы демонстрировал готовность к определенной гибкости в территориальном вопросе.

Американские переговорщики также считают, что договоренности по Донбассу необходимо увязывать с будущими гарантиями безопасности для Украины и общей системой безопасности в Европе.