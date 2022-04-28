Донбасс не отдадим, – 23-летние братья из Киевщины вместе воюют за Украину

Старший на одну минуту Роман и его брат Богдан мобилизовались в 30 ОМБр имени князя Константина Острожского. Еще 3 месяца назад они проходили срочную службу в рядах ВСУ.

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Братья борются с русскими оккупантами

После прохождения срочной службы 23-летние Роман и Богдан несколько месяцев отдохнули, а когда Россия напала на Украину, пошли в РТЦК и СП.

Маме не говорили, что идем в военкомат до момента отъезда на Восток. Папа очень хотел с нами, но мы посовещались и пришли к выводу, что он должен быть там, рядом с мамой,

– рассказал Роман.

Ребята всю жизнь – неразлучны. Они вместе учились в школе и проходили срочную службу. Однако высшее образование получали врозь, ведь получили возможность бюджетного обучения в разных учебных заведениях.

"Когда мы вместе – нам спокойнее. Мы чувствуем себя уверенными, более мощными", – заметил Богдан.

Братья, смеясь, рассказали, что всю жизнь ссорятся, но умеют слышать друг друга и быть верными друзьями. Раньше они не могли даже представить, что им придется воевать за Украину, покинув родительский дом. Сейчас они борются с российскими оккупантами за свободу, язык и Родину.

"Это территория нашего государства. Донбасс не отдадим. Хочется, чтобы весь мир знал, какие страшные вещи здесь творятся. Мы выстоим, ведь мы – несокрушимые. Мы боремся за землю, которая нас кормит, мать, которая вырастила из нас сознательных людей, отца, который научил защищать слабых. За будущее в независимой Украине!" – подытожили бойцы.



Братья отправились защищать Украину от захватчиков / Фото ОК "Север"

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