Как сказал советник главы Офиса Президента в интервью, сегодня Россия всем своим видом показывает, что эти военные из псевдореспублик – мусор для них.

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Так, один из пленных рассказал, что их использовали в зоне ООС, затем перебросили под Харьков и в результате из 2 тыс. мобилизованных, которых призвали вместе с ним, в живых остались только 20 человек.

Надо понимать, как их используют. Их (мобилизованных из псевдореспублик – 24 канал) бросают на городскую застройку, где украинцы годами создавали оборону, с минными полями, территория пристрелена. "Мобилизованных" из "ЛДНР" посылают волнами, а за ними идут кадровые российские части. Вы можете представить, что с ними происходит, с этими несчастными,

– рассказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркивает, что всем своим видом Россия показывает, что эти военные из "ЛДНР" – мусор для них. Речь, в частности, и об экипировке российских оккупантов.

"Донбасс в полной мере сейчас может почувствовать, что означает забота России о них и других регионах", – отметил Арестович.

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