Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии. В 20: 00 по Киеву политики проведут переговоры. Об этом рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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О чем будут говорить политики

По словам Зайберта, среди основных тем будут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, обсудят украинские реформы, экономические вопросы и отношения с Россией.

Какие темы для разговора озвучивал Зеленский

Президент отмечал, что главным вопросом встречи станет угроза безопасности Украины и Европы из-за строительства "Северного потока-2". Зеленский подчеркивал, что вопросы безопасности должны быть приоритетными над экономической целесообразностью.

Обратите внимание! Именно Германия выступает за запуск "Северного потока-2". При этом немецкое правительство уверяет, что хочет, чтобы Украина продолжала поставлять газ после начала работы газопровода.

Что известно о встрече Меркель и Зеленского