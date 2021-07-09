Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии. В 20: 00 по Киеву политики проведут переговоры. Об этом рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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О чем будут говорить политики

По словам Зайберта, среди основных тем будут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Кроме того, обсудят украинские реформы, экономические вопросы и отношения с Россией.

Какие темы для разговора озвучивал Зеленский

Президент отмечал, что главным вопросом встречи станет угроза безопасности Украины и Европы из-за строительства "Северного потока-2". Зеленский подчеркивал, что вопросы безопасности должны быть приоритетными над экономической целесообразностью.

Что известно о встрече Меркель и Зеленского

  • Меркель пригласила Зеленского 12 июля в Берлин.
  • Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что цель приглашение Зеленского – поверхностное.
  • Все потому, что канцлер сложит полномочия осенью. К слову, политик, работала на этой должности в течение 16 лет.