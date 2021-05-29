Обстрел проводили со стороны шахты Гагарина, что на территории оккупированной Горловки. К счастью, говорят в штабе ООС, никто не пострадал.

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Об обстреле боевиков сообщили ОБСЕ

Ракета разорвалась и упала рядом с административным зданием шахты "Северная". Маркировка на боеприпасе подтвердила: Россия – непосредственный участник конфликта на востоке Украины. Об обстреле сразу сообщили наблюдательной миссии ОБСЕ.

Оккупанты намеренно осуществляют провокационные обстрелы

Также в штабе операции Объединенных сил отметили, что оккупанты умышленно осуществляют провокационные обстрелы участков разведения. Также подконтрольные России войска не дают доступ наблюдателям ОБСЕ к территориям, которые неподконтрольны правительству Украины. Не отвели боевики также и тяжелое вооружение от линии разграничения, они и дальше обустраивают фортификационные сооружения и минируют территорию.

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Какая ситуация на Донбассе была накануне

За 28 мая пророссийские боевики сразу 12 раз обстреляли украинские позиции. Также противник сбросил 2 выстрела ВОГ-17 с беспилотника. Украинский защитник получил пулевое ранение, воина госпитализировали.