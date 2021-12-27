Раненых воинов госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.

Важно Возле Нью-Йорка боевики ранили украинского воина

Нарушения боевиков

Российские наемники с начала суток успели 9 раз открыть огонь в сторону позиций ВСУ. Один раз использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

В направлении Нью-Йорка противник трижды стрелял из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Возле Гнутово наемники запустили беспилотник, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.

Возле Новолуганского стреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 миллиметров.

В районе Красногоровки и Майского Донецкой области оккупанты тоже стреляли из гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение. Бойцы вынудили противника прекратить обстрелы. Рубежи наших подразделений остались прежними.

Рождественское "перемирие" на Донбассе: что известно

Только 22 декабря в Трехсторонней контактной группе договорились о возобновлении режима тишины на Донбассе, действующем с июля 2020 года. В ТКГ отмечали, что видят готовность обеих сторон продолжить перемирие.

Однако прошел только один день из договоренностей и оккупанты начали срывать тишину. В результате вражеских действий 26 декабря украинский военный получил ранение. Медики оценивали его состояние здоровья как тяжелое.

Враг наращивает атаки: на Донбассе ранили двух военных: