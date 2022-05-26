Впервые об этом сообщили 18 мая в белорусском телеграмм-канале "Посмотри, ложь?" , где публикуют неподтвержденную информацию В сообщении говорилось, что в Лиде состоялись похороны полковника авиации на пенсии, сбитого на Донбассе. Впоследствии это подтвердил украинский военный и блогер Анатолий Штефан .

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Обсуждение гибели Маркова на форуме российских летчиков / Скриншот по телеграмм-каналу Анатолия Штефана

Что известно о сбитом пилоте

67-летний Николай Марков был отставным полковником авиации Республики Беларусь. Он родился в Новгородской области России в 1955 году

В 1976 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, служил в военно-воздушных силах Советского Союза в Казахстане, Восточной Германии, в белорусских Поставах и Лиди был штурманом полка. Также некоторое время работал в Африке.

Марков за штурвалом / Фото с телеграмм-канала Анатолия Штефана

На войну России в Украине Марков попал из-за нехватки пилотов в рядах российских воздушно-космических сил. Сообщают, что он летал "от некоего ПВК", то есть частной военной компании.

Штурмовик Су-25, в котором находился Марков, сбили, вероятно, из зенитно-ракетного комплекса С-125 на 1500 метров над Попасной. Во время полета он был "ведомым" пилотом. Его командиром называют еще одного "отставного" – 63-летнего генерала Канамата Боташева. К слову, он тоже погиб под Попасной спустя 10 дней после смерти Маркова – от попадания "Стингера".

Свежие потери врага на войне с Украиной

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 мая, украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29,6 тысяч российских оккупантов . Колоссальные потери страна-агрессорка понесла и в технике:

танков – 1315;

боевых бронированных машин – 3235;

артиллерийских систем – 617;

РСЗО – 201;

средств ПВО – 93;

самолетов – 206;

вертолетов – 170;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502;

крылатых ракет – 114;

кораблей /катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2225;

специальной техники – 47.

Обратите внимание – "элитные" российские десантники провалили как минимум 3 операции в Украине: смотрите видео