Впервые об этом сообщили 18 мая в белорусском телеграмм-канале "Посмотри, ложь?" , где публикуют неподтвержденную информацию В сообщении говорилось, что в Лиде состоялись похороны полковника авиации на пенсии, сбитого на Донбассе. Впоследствии это подтвердил украинский военный и блогер Анатолий Штефан .
Обвинение просит для двух россиян, обстреливавших Харьковщину, по 12 лет тюрьмы
Обсуждение гибели Маркова на форуме российских летчиков / Скриншот по телеграмм-каналу Анатолия Штефана
Что известно о сбитом пилоте
67-летний Николай Марков был отставным полковником авиации Республики Беларусь. Он родился в Новгородской области России в 1955 году
В 1976 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, служил в военно-воздушных силах Советского Союза в Казахстане, Восточной Германии, в белорусских Поставах и Лиди был штурманом полка. Также некоторое время работал в Африке.
Марков за штурвалом / Фото с телеграмм-канала Анатолия Штефана
На войну России в Украине Марков попал из-за нехватки пилотов в рядах российских воздушно-космических сил. Сообщают, что он летал "от некоего ПВК", то есть частной военной компании.
Штурмовик Су-25, в котором находился Марков, сбили, вероятно, из зенитно-ракетного комплекса С-125 на 1500 метров над Попасной. Во время полета он был "ведомым" пилотом. Его командиром называют еще одного "отставного" – 63-летнего генерала Канамата Боташева. К слову, он тоже погиб под Попасной спустя 10 дней после смерти Маркова – от попадания "Стингера".
Свежие потери врага на войне с Украиной
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 мая, украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 29,6 тысяч российских оккупантов . Колоссальные потери страна-агрессорка понесла и в технике:
- танков – 1315;
- боевых бронированных машин – 3235;
- артиллерийских систем – 617;
- РСЗО – 201;
- средств ПВО – 93;
- самолетов – 206;
- вертолетов – 170;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502;
- крылатых ракет – 114;
- кораблей /катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2225;
- специальной техники – 47.
Обратите внимание – "элитные" российские десантники провалили как минимум 3 операции в Украине: смотрите видео