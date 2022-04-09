Уничтожены 4 вражеских танка
Украинские военнослужащие нанесли потери российским оккупантам на Луганском и Донецком направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Кстати Два вертолета, крылатая ракета и полно техники: на Донбассе воины ООС отбивают атаку за атакой
Сообщается, что за сутки было успешно отбито 8 атак врага. Украинские защитники уничтожили:
- 4 танка;
- 8 единиц бронированной техники;
- 7 автомобилей.
Ликвидировано самолет и вертолет
В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет и еще один вертолет.
Также были ликвидированы четыре беспилотника оккупантов и три крылатых ракеты врага.
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