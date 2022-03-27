Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ. Относительно потерь среди личного состава данные еще уточняют.

Внимание ВСУ освободили Тростянец от оккупантов

В Донецкой и Луганской областях союзники отбили 7 нападений врага. Украинские воины уничтожили 8 танков, 8 единиц бронетанковой и 3 – вражеские машины, один миномет. Потери оккупантов в рабочем состоянии уточняются,

– отметили в Генштабе.

Известно также, что 26 марта авиация Воздушных сил ВСУ успешно ликвидировала определенные командованием цели и объекты оккупантов. как следствие – враг остался без 1 самолета и 12 беспилотников разных типов .