Согласно финскому законодательству, участие граждан в зарубежных конфликтах не запрещено. Потому и не ведут следствие.

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Однако наказать наемников можно

По информации СМИ, на стороне боевиков воевали около 20 финских граждан. Хотя в Финляндии не наказывают за участие в зарубежных войнах, там предусмотрена ответственность за военные преступления. Премьер страны Анна-Мая Генрикссон не исключает, что наемники могут быть виновны в многочисленных преступлениях, за которые в Финляндии можно получить наказание.

Журналисты говорят, что обращались за разъяснением в местные органы власти.

Создается впечатление, что никто не расследует, могли ли финские боевики участвовать в преступлениях на Донбассе,
– отмечают в издании.

Кто воевал на стороне оккупантов

  • По утверждению журналистов, один из ключевых финских боевиков на Донбассе, Йохан Бекман, организовывал прибытие других наемников из Финляндии.
  • Также пишут, что Янус Путконен был лично знаком с бывшим предводителем боевиков Александром Захарченко и не допускал иностранных журналистов на Донбасс.

А как в других странах

В других государствах наемников судят. Например, в Чехии в декабре 2020 года мужчина, воевавший на стороне оккупантво на Донбассе, получил 15 лет заключения.

Также в Чехии к 3 годам тюрьмы приговорили Павела Кафку. Он тоже вовеал на стороне боевиков.