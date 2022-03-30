Враг и дальше наносит авиационные и ракетные удары по населенным пунктам и мирным жителям.

К теме Расстрелянные машины и разрушенные дома: Генштаб показал ужасные последствия боев на Харьковщине

Более всего страдают Попасная, Рубежное и Мариуполь, ведь враг сосредотачивает свои основные усилия на городах, взятых под контроль рашистов.

Всего за 29 марта было зарегистрировано 35 фактов обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Золотое и Синецкий.

Россияне нападают на мирное население, применяя различные виды вооружения, в том числе и авиаудары.

Важно – В Мариуполе россияне обстреляли здание Красного Креста: смотрите видео