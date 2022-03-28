Донецкое и Луганское направления остаются полем боев и противостояний с российскими оккупантами. Благодаря отважным воинам ВСУ врагу не удается реализовать свои планы.

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Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

Уничтоженная техника и живая сила врага

В частности, на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки было отбито 5 атак врага.

Украинские воины уничтожили на Донбассе 2 танка, БМП и один автомобиль. Конечно, враг понес потери и в живой силе. Данные по количеству пока еще уточняются.

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