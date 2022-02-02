По данным правоохранителей, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам оккупантов, где был стрелком, снайпером и гранатометчиком. Боевик участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС.

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В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил Операции Объединенных сил в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области.

– отметили в СБУ.

Боевику сообщили о подозрении

Боевик был задержан на линии разграничения с временно оккупированной территорией Луганщины.

Ему сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы.



СБУ в Луганской области задержала боевика / Фото Службы безопасности Украины



В Луганской области задержали боевика / Фото СБУ

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