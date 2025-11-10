Россия взяла Мирноград в осаду и что-то задумала на севере Харьковщины, – ISW

Война в Донецкой области достигла своего пика. Оккупанты уменьшили интенсивность наступления на Покровском направлении только для того, чтобы подтянуть дополнительные силы. К сожалению, враг имеет успехи и на других участках фронта.

Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, россияне имели успех на 3 направлениях, а ВСУ – на одном, передает 24 Канал.

Где продвинулись оккупанты?

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, а именно вдоль восточного (левого) берега реки Оскол на восток от Голубовки (севернее Купянска). Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 9 ноября.

Еще один, связанный с Кремлем, блогер сообщил, что российские силы накапливаются на восточных окраинах Лимана и готовят логистику для поддержки наступления на город.

Оккупанты также продвинулись в районе Северска, а именно на восток от города и в центральной части Дроновки (северо-запад от Северска). На это указывают геолоцированные видео от 8 – 9 ноября.

Захватчики имели успех и на Гуляйпольском направлении, что на Запорожье. Геолоцированные видео за 9 ноября показывают, как российские военные поднимают свои флаги в нескольких местах в селе Рыбное (северо-восток от Гуляйполя), что свидетельствует о вероятном захвате населенного пункта.

Справка: Представитель одной из украинских бригад, воюющей на севере Харьковщины, подтвердил накопление около 600 российских военных вблизи Волчанска. По его словам, российские войска продолжают использовать тактику малых пехотных групп и не применяют тяжелую технику в этом районе с июня 2025 года. Также военный добавил, что командование России имеет более широкие цели на севере Харьковщины, чем просто захват Волчанска.

Где продвинулись ВСУ?

Между тем украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновская – Дружковка. Снимки за 9 ноября свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в южной части Часового Яра (к востоку от Константиновки) – в районе, который минобороны России объявило "полностью захваченным" еще 1 августа.

Также Генштаб ВСУ сообщил об ожесточенных боях возле Железнянского (северо-восток от Константиновки), что свидетельствует – россияне не контролируют это село.

Обстановка на фронте / Карты ISW

Что происходит на Покровском направлении?

Покровск

Темп российского наступления на Покровском направлении временно снизился. ISW не зафиксировал здесь доказательств новых продвижений врага по состоянию на 9 ноября. Это говорит о том, что оккупанты замедлили наземные атаки, чтобы подтянуть подкрепления и расширить логистику на юг от Покровска.

По данным источника, приближенного к украинской разведке, российские войска присутствуют в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город, поскольку проводят только диверсионно-разведывательные операции с южной стороны города.

Оккупанты перебрасывают минометные расчеты и операторов дронов, чтобы активнее бить по украинским линиям снабжения.

Украина удерживает позиции во всем Покровске, а противник контролирует только часть города – вероятно, южную. Российские военные блогеры говорят, что основная российская группировка находится примерно в 10 километрах от Покровска, и дроны обеих сторон ведут разведку подъездных путей. Некоторые российские источники заявили, что оккупанты зачищают микрорайон Динас в восточной части города, перерезали украинскую логистику до Родинского (севернее Покровска), а бои продолжаются на севере, северо-востоке и юге города.

ISW считает, что Россия, вероятно, вскоре возобновит активные наземные действия, когда завершит подтягивание резервов и логистики к Покровску.

Ситуация на Покровском направлении / Фото ISW

Мирноград

Российские войска успешно прерывают украинские маршруты снабжения в Мирноград (на восток от Покровска), пытаясь сломать оборону города. Источник, связан с украинской разведкой, сообщил, что ВСУ почти не имеют возможности доставлять поставки в Мирноград, потому что оккупанты контролируют или держат под огневым контролем все украинские пути.

Украинские военные не могут передвигаться даже пешком через дроны, диверсионные группы и минирования. Российские силы устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах города, а мотопехотные группы врага вошли в северную часть Мирнограда.

Враг неоднократно пытался проникнуть в город или провести механизированные штурмы с востока, но не достигла такого уровня контроля, как в Покровске.

Украинский 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ 7 ноября высказал предположение, что оккупанты вероятно изменят вектор атак на Мирноград.

ISW прогнозирует, что Россия продолжит подрывать украинскую оборону в Мирнограде, используя диверсионные миссии, дроны и артиллерийские обстрелы украинских позиций и логистики.

Что происходит в Покровске и Мирнограде / Фото ISW

