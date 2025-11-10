Россия взяла Мирноград в осаду и что-то задумала на севере Харьковщины, – ISW
- Российские войска имели успех на Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях, тогда как ВСУ продвинулись в районе Константиновска – Дружковка.
- На Покровском направлении темп российского наступления снизился, а в Мирнограде российские силы прерывают украинские маршруты снабжения, пытаясь сломать оборону города.
Война в Донецкой области достигла своего пика. Оккупанты уменьшили интенсивность наступления на Покровском направлении только для того, чтобы подтянуть дополнительные силы. К сожалению, враг имеет успехи и на других участках фронта.
Институт изучения войны оценил ситуацию на фронте. По данным аналитиков, россияне имели успех на 3 направлениях, а ВСУ – на одном, передает 24 Канал.
Где продвинулись оккупанты?
Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении, а именно вдоль восточного (левого) берега реки Оскол на восток от Голубовки (севернее Купянска). Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 9 ноября.
Еще один, связанный с Кремлем, блогер сообщил, что российские силы накапливаются на восточных окраинах Лимана и готовят логистику для поддержки наступления на город.
Оккупанты также продвинулись в районе Северска, а именно на восток от города и в центральной части Дроновки (северо-запад от Северска). На это указывают геолоцированные видео от 8 – 9 ноября.
Захватчики имели успех и на Гуляйпольском направлении, что на Запорожье. Геолоцированные видео за 9 ноября показывают, как российские военные поднимают свои флаги в нескольких местах в селе Рыбное (северо-восток от Гуляйполя), что свидетельствует о вероятном захвате населенного пункта.
Справка: Представитель одной из украинских бригад, воюющей на севере Харьковщины, подтвердил накопление около 600 российских военных вблизи Волчанска. По его словам, российские войска продолжают использовать тактику малых пехотных групп и не применяют тяжелую технику в этом районе с июня 2025 года. Также военный добавил, что командование России имеет более широкие цели на севере Харьковщины, чем просто захват Волчанска.
Где продвинулись ВСУ?
Между тем украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновская – Дружковка. Снимки за 9 ноября свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в южной части Часового Яра (к востоку от Константиновки) – в районе, который минобороны России объявило "полностью захваченным" еще 1 августа.
Также Генштаб ВСУ сообщил об ожесточенных боях возле Железнянского (северо-восток от Константиновки), что свидетельствует – россияне не контролируют это село.
Обстановка на фронте / Карты ISW
Что происходит на Покровском направлении?
- Покровск
Темп российского наступления на Покровском направлении временно снизился. ISW не зафиксировал здесь доказательств новых продвижений врага по состоянию на 9 ноября. Это говорит о том, что оккупанты замедлили наземные атаки, чтобы подтянуть подкрепления и расширить логистику на юг от Покровска.
По данным источника, приближенного к украинской разведке, российские войска присутствуют в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город, поскольку проводят только диверсионно-разведывательные операции с южной стороны города.
Оккупанты перебрасывают минометные расчеты и операторов дронов, чтобы активнее бить по украинским линиям снабжения.
Украина удерживает позиции во всем Покровске, а противник контролирует только часть города – вероятно, южную. Российские военные блогеры говорят, что основная российская группировка находится примерно в 10 километрах от Покровска, и дроны обеих сторон ведут разведку подъездных путей. Некоторые российские источники заявили, что оккупанты зачищают микрорайон Динас в восточной части города, перерезали украинскую логистику до Родинского (севернее Покровска), а бои продолжаются на севере, северо-востоке и юге города.
ISW считает, что Россия, вероятно, вскоре возобновит активные наземные действия, когда завершит подтягивание резервов и логистики к Покровску.
Ситуация на Покровском направлении / Фото ISW
- Мирноград
Российские войска успешно прерывают украинские маршруты снабжения в Мирноград (на восток от Покровска), пытаясь сломать оборону города. Источник, связан с украинской разведкой, сообщил, что ВСУ почти не имеют возможности доставлять поставки в Мирноград, потому что оккупанты контролируют или держат под огневым контролем все украинские пути.
Украинские военные не могут передвигаться даже пешком через дроны, диверсионные группы и минирования. Российские силы устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах города, а мотопехотные группы врага вошли в северную часть Мирнограда.
Враг неоднократно пытался проникнуть в город или провести механизированные штурмы с востока, но не достигла такого уровня контроля, как в Покровске.
Украинский 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ 7 ноября высказал предположение, что оккупанты вероятно изменят вектор атак на Мирноград.
ISW прогнозирует, что Россия продолжит подрывать украинскую оборону в Мирнограде, используя диверсионные миссии, дроны и артиллерийские обстрелы украинских позиций и логистики.
Что происходит в Покровске и Мирнограде / Фото ISW
Последние новости с фронта
- Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в интервью 24 Каналу объяснил, что захват всей Донетчины является приоритетом для России из-за необходимости обеспечения водой оккупированных территорий. На Донбассе есть значительные проблемы с питьевой водой, что затрудняет жизнь населения и функционирование предприятий.
- Соотношение потерь российских и украинских сил в битве за Покровск составляет не менее 1 к 10, а иногда до 1 к 30.
- Россия бросила 170 тысяч солдат на захват Покровска. Главнокомандующий Александр Сырский указал на 30 тысяч убитых россиян в районе города.