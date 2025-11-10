Росія блокує Мирноград і щось задумала на півночі Харківщини, – ISW

Війна на Донеччині досягла свого піку. Окупанти зменшили інтенсивність наступу на Покровському напрямку лише задля того, аби підтягнути додаткові сили. На жаль, ворог має успіхи і на інших ділянках фронту.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, росіяни мали успіх на 3 напрямках, а ЗСУ – на одному, передає 24 Канал.

Де просунулися окупанти?

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, а саме вздовж східного (лівого) берега річки Оскіл на схід від Голубівки (північніше Куп'янська). Про це свідчать геолоковані кадри за 9 листопада.

Ще один, пов'язаний із Кремлем, блогер повідомив, що російські сили накопичуються на східних околицях Лимана й готують логістику для підтримки наступу на місто.

Окупанти також просунулися в районі Сіверська, а саме на схід від міста та в центральній частині Дронівки (північний захід від Сіверська). На це вказують геолоковані відео від 8 – 9 листопада.

Загарбники мали успіх й на Гуляйпільському напрямку, що на Запоріжжі. Геолоковані відео за 9 листопада показують, як російські військові піднімають свої прапори в декількох місцях у селі Рибне (на північний схід від Гуляйполя), що свідчить про ймовірне захоплення населеного пункту.

Довідка: Речник однієї з українських бригад, що воює на півночі Харківщини, підтвердив накопичення близько 600 російських військових поблизу Вовчанська. За його словами, російські війська продовжують використовувати тактику малих піхотних груп і не застосовують важку техніку в цьому районі з червня 2025 року. Також військовий додав, що командування Росії має ширші цілі на півночі Харківщини, ніж просто захоплення Вовчанська.

Де просунулися ЗСУ?

Тим часом українські війська нещодавно просунулися у тактичному районі Костянтинівська – Дружківка. Знімки за 9 листопада свідчать, що ЗСУ просунулися в південній частині Часового Яру (на схід від Костянтинівки) – у районі, який міноборони Росії оголосило "повністю захопленим" ще 1 серпня.

Також Генштаб ЗСУ повідомив про запеклі бої біля Залізнянського (північний схід від Костянтинівки), що свідчить – росіяни не контролюють це село.

Обстановка на фронті / Карти ISW

Що відбувається на Покровському напрямку?

Покровськ

Темп російського наступу на Покровському напрямку тимчасово знизився. ISW не зафіксував тут доказів нових просувань ворога станом на 9 листопада. Це говорить про те, що окупанти сповільнили наземні атаки, щоб підтягнути підкріплення і розширити логістику на південь від Покровська.

За даними джерела, наближеного до української розвідки, російські війська присутні в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто, оскільки проводять лише диверсійно-розвідувальні операції з південного боку міста.

Окупати перекидають мінометні розрахунки та операторів дронів, щоб активніше бити по українських лініях постачання.

Україна утримує позиції в усьому Покровську, а противник контролює лише частину міста – ймовірно, південну. Російські військові блогери кажуть, що що основне російське угруповання перебуває приблизно за 10 кілометрів від Покровська, і дрони обох сторін ведуть розвідку під'їзних шляхів. Деякі російські джерела заявили, що окупанти зачищають мікрорайон Дінас у східній частині міста, перерізали українську логістику до Родинського (північніше Покровська), а бої тривають на півночі, північному сході й півдні міста.

ISW вважає, що Росія, ймовірно, незабаром відновить активні наземні дії, коли завершить підтягування резервів і логістики до Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку / Фото ISW

Мирноград

Російські війська успішно переривають українські маршрути постачання в Мирноград (на схід від Покровська), намагаючись зламати оборону міста. Джерело, пов'язане з українською розвідкою, повідомило, що ЗСУ майже не мають можливості доставляти постачання до Мирнограда, бо окупанти контролюють або тримають під вогневим контролем усі українські шляхи.

Українські військові не можуть пересуватися навіть пішки через дрони, диверсійні групи та мінування. Російські сили встановлюють колючий дріт і будують укріплення в деяких районах міста, а мотопіхотні групи ворога увійшли до північної частини Мирнограда.

Ворог неодноразово намагався проникнути в місто або провести механізовані штурми зі сходу, але не досягла такого рівня контролю, як у Покровську.

Український 7-й корпус швидкого реагування ДШВ 7 листопада висловив припущення, що окупанти ймовірно змінять вектор атак на Мирноград.

ISW прогнозує, що Росія продовжить підривати українську оборону в Мирнограді, використовуючи диверсійні місії, дрони та артилерійські обстріли українських позицій і логістики.

Що відбувається у Покровську і Мирнограді / Фото ISW

