ВСУ, вероятно, продвинулись на 6 направлениях, а Россия готовит новое наступление на Севере, – ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. В частности, враг в дальнейшем пытается захватить Покровск, а украинские силы активно противодействуют этому.

Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ВСУ имели успех на 6 направлениях, а россияне на 2, передает 24 Канал.

Где продвинулись ВСУ?

Геолоцированные кадры за 13 ноября свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись на север от Песчаного (на юго-восток от Купянска).

Также снимки показывают, что ВСУ удерживали позиции или недавно продвинулись в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки – в районах, где российские источники ранее заявляли о присутствии оккупантов.

Справка: спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов сообщил 14 ноября, что численность российских войск в Купянске составляет около 50 солдат – значительно меньше, чем неделю назад. Он заявил, что украинские силы остановили попытки России усилить группировку в городе. По его словам, россияне сосредотачиваются на районах южнее и юго-восточнее Купянска, а не в самом городе.

Геолоцированные кадры за 13 ноября также указывают, что Силы обороны недавно продвинулись на восток от Колесниковки, что на Харьковщине (на северо-восток от Боровой).

Также установлено, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в северной части Дробышево (северо-запад от Лимана) – районе, где ранее россияне заявляли о своем присутствии.

Кадры за 9 ноября свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в центральной части Ступочек (на восток от Константиновки) и севернее этого населенного пункта.

Снимки за 11 ноября указывают на то, что украинские силы удерживают позиции или недавно продвинулись в центральной части Предтечино (на восток от Константиновки) и вдоль трассы Н-32 Покровск – Константиновка к востоку от Константиновки.

Кроме того, кадры за 13 ноября показывают, что российские войска нанесли удар по зданию в Шахматном, которое удерживали украинские силы. Это свидетельствует, что украинские подразделения удерживали позиции или недавно продвинулись в районе, где оккупанты заявляли о своем присутствии.

Геолоцированное видео показывает удар России по украинской позиции в Степногорске в западной части Запорожской области. Это говорит о том, что ВСУ там присутствуют или недавно продвинулись, несмотря на российские утверждения о контроле.

Где имели успех россияне?

Кадры, опубликованные 14 ноября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в южной части Дроновки (на северо-запад от Северска).

Кроме того, геолоцированные кадры за 13 – 14 ноября подтверждают продвижение врага на севере и востоке Покровска, а также в южной части Мирнограда. Противник также проводил инфильтрационные операции на юго-востоке Покровска.

Ход боевых действий на фронте / Карты ISW

Что происходит в Покровске?

Аналитики отмечают, что российское командование сейчас сосредоточено именно на взятии Покровска, а не на замыкании более широкого "котла" Покровск– Мирноград.

Причины такого приоритета могут быть следующие:

Политический/информационный эффект от захвата большого города;

Надежда, что контроль над самим Покровском поможет впоследствии закрыть "карман";

Проблемы 51-й армии России, которая медленно продвигается с севера и северо-востока, в отличие от 2-й армии, которая работает в самом Покровске и на западном фланге.

Сейчас Россия не действует так, как обычно делают при намерении быстро замкнуть окружение – не концентрирует силы на южном направлении. Но это может измениться в любой момент.

Покровск полностью не захвачен россиянами. ВСУ удерживают позиции в городе, в частности в его северной части.

Россия заняла Новоторецкое и продвинулась в центральную часть Бойковки (северо-восток от Покровска). Но Украина активно контратакует и наносит потери врагу. ВСУ продолжают контратаки у Родинского.

Итак, оккупанты сейчас делают ставку на сам город Покровск, а не на полное окружение. Прорывы противника являются локальными, город остается подконтрольным обеим сторонам, бои продолжаются преимущественно на севере, востоке и в промышленной зоне.

Бои на Покровском направлении / Карта ISW

Битва за Покровск и Мирноград / Карта ISW

