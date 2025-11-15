ВСУ, вероятно, продвинулись на 6 направлениях, а Россия готовит новое наступление на Севере, – ISW
- ВСУ имели успех на шести направлениях, в частности на Купянском.
- Российские силы могут готовиться к новому наступлению на Сумском направлении.
- Враг продвинулся в Покровске.
- Оккупанты сосредоточились на взятии Покровска, а не на его окружении.
На фронте продолжаются ожесточенные бои. В частности, враг в дальнейшем пытается захватить Покровск, а украинские силы активно противодействуют этому.
Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, ВСУ имели успех на 6 направлениях, а россияне на 2, передает 24 Канал.
Где продвинулись ВСУ?
Геолоцированные кадры за 13 ноября свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись на север от Песчаного (на юго-восток от Купянска).
Также снимки показывают, что ВСУ удерживали позиции или недавно продвинулись в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки – в районах, где российские источники ранее заявляли о присутствии оккупантов.
Справка: спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов сообщил 14 ноября, что численность российских войск в Купянске составляет около 50 солдат – значительно меньше, чем неделю назад. Он заявил, что украинские силы остановили попытки России усилить группировку в городе. По его словам, россияне сосредотачиваются на районах южнее и юго-восточнее Купянска, а не в самом городе.
Геолоцированные кадры за 13 ноября также указывают, что Силы обороны недавно продвинулись на восток от Колесниковки, что на Харьковщине (на северо-восток от Боровой).
Также установлено, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в северной части Дробышево (северо-запад от Лимана) – районе, где ранее россияне заявляли о своем присутствии.
Кадры за 9 ноября свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в центральной части Ступочек (на восток от Константиновки) и севернее этого населенного пункта.
Снимки за 11 ноября указывают на то, что украинские силы удерживают позиции или недавно продвинулись в центральной части Предтечино (на восток от Константиновки) и вдоль трассы Н-32 Покровск – Константиновка к востоку от Константиновки.
Кроме того, кадры за 13 ноября показывают, что российские войска нанесли удар по зданию в Шахматном, которое удерживали украинские силы. Это свидетельствует, что украинские подразделения удерживали позиции или недавно продвинулись в районе, где оккупанты заявляли о своем присутствии.
Геолоцированное видео показывает удар России по украинской позиции в Степногорске в западной части Запорожской области. Это говорит о том, что ВСУ там присутствуют или недавно продвинулись, несмотря на российские утверждения о контроле.
Где имели успех россияне?
Кадры, опубликованные 14 ноября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись в южной части Дроновки (на северо-запад от Северска).
Кроме того, геолоцированные кадры за 13 – 14 ноября подтверждают продвижение врага на севере и востоке Покровска, а также в южной части Мирнограда. Противник также проводил инфильтрационные операции на юго-востоке Покровска.
Что происходит в Покровске?
Аналитики отмечают, что российское командование сейчас сосредоточено именно на взятии Покровска, а не на замыкании более широкого "котла" Покровск– Мирноград.
Причины такого приоритета могут быть следующие:
- Политический/информационный эффект от захвата большого города;
- Надежда, что контроль над самим Покровском поможет впоследствии закрыть "карман";
- Проблемы 51-й армии России, которая медленно продвигается с севера и северо-востока, в отличие от 2-й армии, которая работает в самом Покровске и на западном фланге.
Сейчас Россия не действует так, как обычно делают при намерении быстро замкнуть окружение – не концентрирует силы на южном направлении. Но это может измениться в любой момент.
Покровск полностью не захвачен россиянами. ВСУ удерживают позиции в городе, в частности в его северной части.
Россия заняла Новоторецкое и продвинулась в центральную часть Бойковки (северо-восток от Покровска). Но Украина активно контратакует и наносит потери врагу. ВСУ продолжают контратаки у Родинского.
Итак, оккупанты сейчас делают ставку на сам город Покровск, а не на полное окружение. Прорывы противника являются локальными, город остается подконтрольным обеим сторонам, бои продолжаются преимущественно на севере, востоке и в промышленной зоне.
Какая ситуация на фронте?
- Российский военный блогер, якобы связанный с Северной группой войск России, сообщил, что российские силы готовятся открыть новое наступление на Сумском направлении в сторону Мирополья (к северо-востоку от Сум). Блогер утверждал, что российское командование перебросило в район чеченские подразделения "Ахмат" и мотострелковый батальон 15-го танкового полка (69-я мотострелковая дивизия, 6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ). Он заявил, что российские силы планируют наступление из Кучерова и Милаевки (оба – на восток от Мирополья в Курской области). Блогер говорит, что российские войска готовились к атакам в течение последних нескольких недель, в частности проводя систематические затопления и инженерные работы.
- Командир украинского батальона, который воюет на Константиновском направлении, сообщил, что российские силы проводят механизированные штурмы и атакуют на мотоциклах, оборудованных терминалами Starlink, в туманную погоду. Командир также отметил, что россияне продолжают использовать тактику проникновения.