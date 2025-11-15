ЗСУ, ймовірно, просунулися на 6 напрямках, а Росія готує новий наступ на Півночі, – ISW

На фронті тривають запеклі бої. Зокрема, ворог надалі намагається захопити Покровськ, а українські сили активно протидіять цьому.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, ЗСУ мали успіх на 6 напрямках, а росіяни на 2, передає 24 Канал.

Де просунулися ЗСУ?

Геолоковані кадри за 13 листопада свідчать, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південний схід від Куп'янська).

Також знімки показують, що ЗСУ утримували позиції або нещодавно просунулися в центральному Куп'янську та на схід від Петропавлівки – у районах, де російські джерела раніше заявляли про присутність окупантів.

Довідка: речник Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов повідомив 14 листопада, що чисельність російських військ у Куп'янську становить близько 50 солдатів – значно менше, ніж тиждень тому. Він заявив, що українські сили зупинили спроби Росії підсилити угруповання в місті. За його словами, росіяни зосереджуються на районах південніше та південний схід від Куп'янська, а не в самому місті.

Геолоковані кадри за 13 листопада також вказують, що Сили оборони нещодавно просунулися на схід від Колісниківки, що на Харківщині (на північний схід від Борової).

Також встановлено, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися в північній частині Дробишевого (північний захід від Лимана) – районі, де раніше росіяни заявляли про свою присутність.

Кадри за 9 листопада свідчать, що українські сили нещодавно просунулися в центральній частині Ступочок (на схід від Костянтинівки) та північніше цього населеного пункту.

Знімки за 11 листопада вказують на те, що українські сили утримують позиції або нещодавно просунулися в центральній частині Предтечиного (на схід від Костянтинівки) та вздовж траси Н-32 Покровськ – Костянтинівка на схід від Костянтинівки.

Крім того, кадри за 13 листопада показують, що російські війська завдали удару по будівлі в Шаховому, яку утримували українські сили. Це свідчить, що українські підрозділи утримували позиції або нещодавно просунулися в районі, де окупанти заявляли про свою присутність.

Геолоковане відео показує удар Росії по українській позиції в Степногірську у західній частині Запорізької області. Це говорить про те, що ЗСУ там присутні або нещодавно просунулися, попри російські твердження про контроль.

Де мали успіх росіяни?

Кадри, опубліковані 14 листопада, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися в південній частині Дрониівки (на північний захід від Сіверська).

Крім того, геолоковані кадри за 13 – 14 листопада підтверджують просування ворога на півночі та сході Покровська, а також у південній частині Мирнограда. Противник також проводив інфільтраційні операції на південному сході Покровська.

Перебіг бойових дій на фронті / Карти ISW

Що коїться у Покровську?

Аналітики зазначають, що російське командування зараз зосереджено саме на взятті Покровська, а не на замиканні ширшого "котла" Покровсь– Мирноград.

Причини такого пріоритету можуть бути такі:

Політичний/інформаційний ефект від захоплення великого міста;

Надія, що контроль над самим Покровськом допоможе згодом закрити "кишеню";

Проблеми 51-ї армії Росії, яка повільно просувається з півночі та північного сходу, на відміну від 2-ї армії, яка працює в самому Покровську і на західному фланзі.

Наразі Росія не діє так, як зазвичай роблять при намірі швидко замкнути оточення – не концентрує сили на південному напрямку. Але це може змінитися в будь-який момент.

Покровськ повністю не захоплений росіянами. ЗСУ утримують позиції в місті, зокрема в його північній частині.

Росія зайняла Новоторецьке та просунулась у центральну частину Бойківки (північний схід від Покровська). Але Україна активно контратакує і завдає втрат ворогу. ЗСУ продовжують контратаки біля Родинського.

Отже, окупанти зараз роблять ставку на саме місто Покровськ, а не на повне оточення. Прориви противника є локальними, місто залишається підконтрольним обом сторонам, бої тривають переважно на півночі, сході та в промисловій зоні.

Бої на Покровському напрямку / Карта ISW

Битва за Покровськ і Мирноград / Карта ISW

