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Подозреваемый в госизмене прокурор может попасть к руководству ГБР

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Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований / bagnet.org

Руководящая должность в Государственном бюро расследований досталась донецкому прокурору Александру Туру, которого подозревают в государственной измене.

Об этом говорится в блоге, где опубликуван соответствующий документ.

Как говорится в официальном письме от прокуратуры АР Крым, Александра Туру в рамках уголовного производства проверяют на причастность к действиям, которые классифицируются как государственная измена. В ГБР Туру вскоре возглавит второе управление ГБР, которое будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями.

"Туру готов ради этой должности избавиться от нынешнего поста в налоговой, а именно, главы Ирпенского отделения налоговой. Понимаете, что должность явно не самая нищенская. Итак, впереди явно будет веселее", – пишет Сергей Лямец.

В Ирпень Туру переехал из Крыма. Как говорится в публикации сообщества A.C.A.B UA, весной 2014 года Александр Туру был одним из главных "местных" организаторов крымского "референдума".

"Туру продемонстрировал такое рвение и профессионализм, что всерьез обсуждался сценарий, согласно которому он, а не декоративная Поклонская, должен был занять пост прокурора Крыма после формализации присоединения полуострова к России. Однако в результате оккупанты предпочли более успешный с точки зрения пиара вариант, а Туру через два дня после проведения референдума неожиданно выехал на материковую Украину", – утверждают активисты сообщества.

По данным A.C.A.B UA, на основании этих данных против Александра Туру открыли уголовное производство №4120170000000000173 по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

"Но лично мне бросилось в глаза другое. Вот декларация Туру за 2015 год с непомерным, как для чиновника средней руки, скоплением объектов. Земля в Мариуполе, квартиры в Симферополе и Киеве. И тут же вполне свежая декларация, которая подается кандидатом в ГБР. В ней в список имущества прилагается земля в Обухове и четыре (4!!!) квартиры под Киевом", – обратил внимание Сергей Лямец.

"Каким окажется ГБР, если формировать его из таких вот неоднозначных персонажей? Во-первых – управляемым, потому что на любого работника Бюро будет жирный слой компромата. Во-вторых, необъективным, потому здесь и там будут возникать угрозы публикации компромата. О какой объективности следствия может идти речь?", – резюмирует блогер.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) – новый правоохранительный орган, созданный для борьбы с преступлениями чиновников. Со стартом работы функции досудебного расследования переходят от прокуратуры к ГБР, а за прокуратурой остается функция надзора. ГБР призвано предотвращать, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, которые совершили высшие должностные лица, сотрудники НАБУ и САП, лица, совершившие военные преступления, кроме предусмотренных статьей 422 Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости политики Криминальные новости Государственная налоговая служба Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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