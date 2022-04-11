Некоторые дома были полностью повреждены. На месте работали спасатели, которые разбирали завалы.

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В результате обстрела обнаружили одного пострадавшего. Жертв, к счастью, нет.

Сегодня в результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донбасса. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются, – отмечают в ГСЧС.

Напомним, недавно Силы специальных операций ВСУ уничтожили подразделение оккупантов вблизи Донбасса.

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