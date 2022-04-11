Некоторые дома были полностью повреждены. На месте работали спасатели, которые разбирали завалы.
Важно Это не ведение войны, это преступления, – Боррель о российской армии
В результате обстрела обнаружили одного пострадавшего. Жертв, к счастью, нет.
Сегодня в результате артобстрела села Михайловка Покровского района было повреждено 30 домов. На месте происшествия работают спасатели Донбасса. Найден пострадавший, пока анкетные данные устанавливаются, – отмечают в ГСЧС.
Напомним, недавно Силы специальных операций ВСУ уничтожили подразделение оккупантов вблизи Донбасса.
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