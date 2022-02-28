Кириленко порекомендовал своим читателям обращать внимание на время и обновление сообщений – информацию в ведомстве представляют максимально оперативно.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
За вечер 27 февраля и за утро 28 февраля в Донецкой области российские захватчики убили 3 человек – в том числе ребенка. Раненых в Донецкой области всего 32 – гражданские получили ранения разной степени тяжести.
Россия убивает гражданских украинцев / Инфографика Донецкой ОГА
Полный текст сообщения:
Россия убивает гражданских!
Приводим информацию оперативно, обращайте внимание на дату и время обновления информации.
За вечер 27 февраля и утро 28 февраля (по состоянию на 09:00) россияне убили в Донецкой области 3 человека, в том числе одного ребенка, и ранили 32.
– в Мариуполе 1 погибший (ребенок) и 15 раненых;
– в Сартане 2 погибших и 5 раненых;
– в Волновахе 11 раненых;
– в Лебединском 1 ранен.
Каждый преступник ответит!
#StopRussia
#RussiaKillsCivilians
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