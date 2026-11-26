О раскрытии схемы сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Как водитель ГСЧС планировал переправить военного за границу?

По данным следствия, к организации незаконного канала причастен водитель одной из пожарно-спасательных частей Донецкой области. Он предложил военнослужащему помочь покинуть территорию Украины в обход официальных пунктов пропуска.

Сначала мужчина должен был лично довезти "клиента" из Донецкой в Волынскую область. Для этого он обещал обеспечить беспрепятственный проезд через блокпосты. Уже на Волыни к схеме должны были присоединиться сообщники, которые организовали бы незаконное пересечение государственной границы.

Свои услуги водитель оценил в 10 тысяч долларов. Половину суммы военнослужащий должен был передать перед началом маршрута, а остальную часть – организаторам переправки в приграничной зоне.

Как задержали водителя?

Правоохранители задержали фигуранта с поличным – во время получения первого транша в размере 5 тысяч долларов.

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Как происходило задержание / Фото ГПСУ

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются следственные действия, в ходе которых правоохранители устанавливают всех причастных к организации канала и проверяют возможные другие эпизоды. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Подобные межрегиональные перевозки уклонистов регулярно заканчиваются провалом. Недавно силовики заблокировали поездку на кроссовере Toyota RAV4 в окрестностях Сум, где пассажиры пытались попасть в Европу за 19 тысяч долларов. Также мы рассказывали о задержание сотрудника логистической компании в Харькове, который вымогал 100 тысяч долларов за перевозку группы мужчин в Польшу.